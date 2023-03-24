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Путін може не дожити до Гааги, він дав наказ "усунути своїх двійників" - Сотник

24 березня 2023, 15:07
Російські еліти бояться здавати Путіна під суд, тому що диктатор може потягнути їх за собою.
Володимир Путін, Олександр Сотник
Російське оточення Путіна не здасть диктатора живим під трибунал / колаж фото скріншот з відео, соцмережі

Російське оточення боїться здавати главу країни-агресора Володимира Путіна під суд, тому що диктатор може потягти "на дно" всю еліту за собою. Про це під час чату на Главреді розповів головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст, письменник і публіцист Олександр Сотник.

Він не виключає, що російські еліти можуть вбити Путіна, щоб той взагалі не дожив до Гааги. Сотник навіть розповів про чутки про "усунення двійників Путіна". За його даними, наказ особисто віддавав диктатор.

"Ходять чутки, що Путін дав наказ усунути двох своїх двійників, і їх вже кремували, щоб не залишилося ніяких слідів. Путін - не Гаазький пацієнт. До Гааги такий фігурант не доживає. Він знає стільки, що здасть їх усіх, як склотару, оптом. Але його можуть зробити раптовим, щоб пред'явити його тушку Заходу і сказати: "А тепер давайте домовлятися", - говорить Сотник.

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Експерт зазначає, що зараз Путін "загнаний в кут", а його оточення шукає нову кандидатуру, яку посадять в президентське крісло після диктатора.

"Братва зараз вирішує, малює, опрацьовує дуже багато сценарних ліній, кого замість Путіна можна поставити, хто найбільш прийнятний для Заходу – Касьянов або Ходорковський, або Мішустін. Звісно, це буде не Шойгу і не Патрушев. Хлопці зрозуміли, що з Путіним вони зараз програють все. Ось і спікер Держдуми РФ Володін видав нестямний крик: "Зараз війна буде йти вже за Путіна", - зазначив Сотник.

Хто такий Олександр Сотник

Олександр Сотник (творче ім'я – Саша Сотник) – письменник, публіцист, автор-виконавець пісень, диктор радіо і телебачення, блогер. Творець і автор каналу Sotnik-TV. Виступає з жорсткою критикою російської влади. 11 березня 2010 підписався під зверненням "Путін повинен піти". Під час російсько-української війни неодноразово виступав з осудом російської збройної агресії проти України, пише Вікіпедія.

Ордер на арешт Путіна - що відомо

17 березня 2023 року стало відомо про те, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна і уповноваженої при президенті РФ з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової. Їх підозрюють у незаконній депортації та передачі дітей з окупованих територій України до РФ.

Цей ордер є секретним. Однак також вважається, що інформування громадськості може сприяти запобіганню подальшого вчинення злочинів.

Речник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Росія не буде нести зобов'язання, пов'язані з рішеннями Міжнародного кримінального суду.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що було зафіксовано понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Україні вдалося повернути лише 308 дітей. Однак справжня кількість депортованих може бути більшою.

Варто відзначити, що тепер Путіна повинні заарештувати і передати до суду.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МКС і назвав його історичним.

"Глава держави-терориста і ще одна російська посадова особа офіційно стали підозрюваними у воєнному злочині. У депортації українських дітей - незаконному переміщенні тисяч наших дітей на російську територію", - зазначив президент України.

Інші новини:

війна в Україні Гаага Володимир Путін Гаазький трибунал вторгнення Росії
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