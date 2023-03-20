Путіна не було навіть поруч, а в Крим і Маріуполь приїхав двійник диктатора - росЗМІ

Інформація ресурсів Кремля про те, що Володимир Путін відвідав Крим і Маріуполь не відповідає дійсності, стверджує Telegram-канал Генерал СВР.

Володимир Путін нібито відвідав окупований Крим і Маріуполь / скріншот

У ніч на 19 березня президент країни-агресора Росії Володимир Путін нібито приїхав в окупований Маріуполь Донецької області, а вдень 18 березня він був в анексованому Криму. Відео про поїздку кремлівського диктатора опублікували пропагандистські ЗМІ РФ. Telegram-канал Генерал СВР, який нібито веде колишній генерал Служби зовнішньої розвідки РФ, стверджує, що інформація ресурсів Кремля про те, що Володимир Путін відвідав Крим і Маріуполь не відповідає дійсності.

За даними каналу, в окупованому Криму знаходився двійник президента, його приїзд був організований виключно заради відео та фотосесії.

"Самого Путіна не було навіть поруч, тому "візит" вийшов дещо зім'ятим і невиразним (...) Те саме стосується і візиту до Маріуполя. Двійник відзнявся в матеріалі, особливо не розмовляв і ніде довго не затримувався. "Спонтанні" покатушки "Путіна" по Маріуполю за кермом, без перекриття вулиць, без кортежу охорони і вихід "в народ" у прифронтовому окупованому місті - це не просто нереально, це навіть не смішно. Президент перебував у цей час за багато сотень кілометрів, в теплі та цілковитій безпеці", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Генерал СВР пише, що "Путіну не дають спокою лаври Зеленського, який реально буває на фронті й спілкується з військовими на передовій, демонструючи відчайдушну сміливість". Тому двійником президента РФ ризикнули заради PR-компанії, оскільки самому Путіну "з його патологічним боягузтвом не з руки ризикувати своїм дорогоцінним життям".

"Активно використовуючи двійника останнім часом, Путін все більше стає "фейковим" президентом. Вже вся країна потішається над невідповідністю дублера оригіналу - не лише і не стільки зовнішністю, скільки формою поведінки та звичками", - додали на каналі, уточнивши, що Путін на вихідних проходив лікування і готувався до зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Як повідомляв Главред, експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан вказав на дивні нюанси, які вказують на те, що у Криму був не Путін, а його двійник.

Раніше російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) розповів, як відрізнити справжнього президента РФ Володимира Путіна від його двійників, яких у господаря Кремля кілька.

Інші новини: