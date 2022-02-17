Омікрон буде останньою гострою фазою пандемії - Гейтс

Американський бізнесмен вважає, що світ переключаться на інші кризи
Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив про те, що штам коронавірусу Омікрон стане останньою гострою фазою пандемії і призведе до її закінчення.
"Я сподіваюся ,що хвиля [захворюваності], викликана Омікрон-штамом коронавірусу, буде останньою гострою фазою (пандемії - ред.)", - зазначив Гейтс в інтерв'ю німецькій газеті Suddeutsche Zeitung.
При цьому мільярдер не приховав побоювання, що незабаром люди переключаться на інші кризи.
"Ось чому посил зараз повинен звучати наступним чином: нам всім слід розумно підготуватися (до інших пандемій - ред.)", - підкреслив американський бізнесмен.
Також, за його словами, інвестиції в забезпечення готовності до пандемії невеликі в порівнянні зі збитком від неї.
Гейтс вважає, що грошові кошти необхідно вкладати за трьома основними напрямками: моніторинг можливих спалахів інфекцій, міжнародні дослідження, що стосуються діагностики та лікування пацієнтів, а також розвиток систем охорони здоров'я.
"Ця пандемія стала трагедією для всіх. Нам пощастило, вона могла бути вдесятеро небезпечнішою", - резюмував засновник корпорації Microsoft.
Як повідомляв Главред, американський мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу піде на спад відразу після сплеску нового covid-штаму Омікрон.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.
Читайте також:
- Абсолютний антирекорд COVID-19 За весь час пандемії: за добу в Україні майже 40 тис. хворих
- Новий антирекорд COVID-19 За весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих
- Далеко до кінця пандемії: у ВООЗ спрогнозували нові мутації штамів COVID-19
- Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19