Омікрон буде останньою гострою фазою пандемії - Гейтс

Пандемії скоро кінець / Medialeaks

Засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс заявив про те, що штам коронавірусу Омікрон стане останньою гострою фазою пандемії і призведе до її закінчення.

"Я сподіваюся ,що хвиля [захворюваності], викликана Омікрон-штамом коронавірусу, буде останньою гострою фазою (пандемії - ред.)", - зазначив Гейтс в інтерв'ю німецькій газеті Suddeutsche Zeitung.

При цьому мільярдер не приховав побоювання, що незабаром люди переключаться на інші кризи.

"Ось чому посил зараз повинен звучати наступним чином: нам всім слід розумно підготуватися (до інших пандемій - ред.)", - підкреслив американський бізнесмен.

Також, за його словами, інвестиції в забезпечення готовності до пандемії невеликі в порівнянні зі збитком від неї.

Реклама

Гейтс вважає, що грошові кошти необхідно вкладати за трьома основними напрямками: моніторинг можливих спалахів інфекцій, міжнародні дослідження, що стосуються діагностики та лікування пацієнтів, а також розвиток систем охорони здоров'я.

"Ця пандемія стала трагедією для всіх. Нам пощастило, вона могла бути вдесятеро небезпечнішою", - резюмував засновник корпорації Microsoft.

Як повідомляв Главред, американський мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу піде на спад відразу після сплеску нового covid-штаму Омікрон.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

Читайте також: