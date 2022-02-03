Абсолютний антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні майже 40 тис. хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській та Житомирській областях, у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях.
Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Зокрема, захворіли 4446 дітей та 1035 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській та Житомирській областях, у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях.
Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни. Зокрема, захворіла 5341 дитина.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2437;
- Вінницька область - 1407;
- Волинська область - 1352;
- Дніпропетровська область – 2017;
- Донецька область - 1754;
- Житомирська область - 2933;
- Закарпатська область - 818;
- Запорізька область - 1043;
- Івано-Франківська область - 2423;
- Київська область - 1439;
- Кіровоградська область - 308;
- Луганська область - 840;
- Львівська область - 2369;
- Миколаївська область - 823;
- Одеська область - 2982;
- Полтавська область - 1284;
- Рівненська область – 1986;
- Сумська область – 1662;
- Тернопільська область – 1644;
- Харківська область – 1827;
- Херсонська область - 968;
- Хмельницька область - 2283;
- Черкаська область - 931;
- Чернівецька область - 975;
- Чернігівська область - 1115.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 169 897 осіб;
- одужали - 3 650 854 пацієнта;
- летальних випадків - 100 809;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 308 056.
Як повідомляв Главред, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.
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