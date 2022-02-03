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Абсолютний антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні майже 40 тис. хворих

3 лютого 2022, 08:32
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Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській та Житомирській областях, у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях.

коронавірус
Коронавірус в Україні встановив новий антирекорд за кількістю виявлених хворих / Колаж ua.depositphotos.com

Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Зокрема, захворіли 4446 дітей та 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській та Житомирській областях, у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях.

Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни. Зокрема, захворіла 5341 дитина.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 3 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 2437;
  • Вінницька область - 1407;
  • Волинська область - 1352;
  • Дніпропетровська область – 2017;
  • Донецька область - 1754;
  • Житомирська область - 2933;
  • Закарпатська область - 818;
  • Запорізька область - 1043;
  • Івано-Франківська область - 2423;
  • Київська область - 1439;
  • Кіровоградська область - 308;
  • Луганська область - 840;
  • Львівська область - 2369;
  • Миколаївська область - 823;
  • Одеська область - 2982;
  • Полтавська область - 1284;
  • Рівненська область – 1986;
  • Сумська область – 1662;
  • Тернопільська область – 1644;
  • Харківська область – 1827;
  • Херсонська область - 968;
  • Хмельницька область - 2283;
  • Черкаська область - 931;
  • Чернівецька область - 975;
  • Чернігівська область - 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 169 897 осіб;
  • одужали - 3 650 854 пацієнта;
  • летальних випадків - 100 809;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 308 056.

Як повідомляв Главред, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

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