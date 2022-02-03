Абсолютний антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні майже 40 тис. хворих

Коронавірус в Україні встановив новий антирекорд за кількістю виявлених хворих / Колаж ua.depositphotos.com

Станом на ранок четверга, 3 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Зокрема, захворіли 4446 дітей та 1035 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4 136 осіб; летальних випадків - 210; одужали 9 380 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській та Житомирській областях, у Києві, а також в Івано-Франківській, Львівській та Хмельницькій областях.

Зазначимо, 29 січня коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. За добу COVID-19 виявили у 37 351 жителя країни. Зокрема, захворіла 5341 дитина.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 3 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 2437;

Вінницька область - 1407;

Волинська область - 1352;

Дніпропетровська область – 2017;

Донецька область - 1754;

Житомирська область - 2933;

Закарпатська область - 818;

Запорізька область - 1043;

Івано-Франківська область - 2423;

Київська область - 1439;

Кіровоградська область - 308;

Луганська область - 840;

Львівська область - 2369;

Миколаївська область - 823;

Одеська область - 2982;

Полтавська область - 1284;

Рівненська область – 1986;

Сумська область – 1662;

Тернопільська область – 1644;

Харківська область – 1827;

Херсонська область - 968;

Хмельницька область - 2283;

Черкаська область - 931;

Чернівецька область - 975;

Чернігівська область - 1115.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 169 897 осіб;

одужали - 3 650 854 пацієнта;

летальних випадків - 100 809;

проведено ПЛР-тестувань - 18 308 056.

Як повідомляв Главред, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

Читайте також: