Далеко до кінця пандемії: у ВООЗ спрогнозували нові мутації штамів COVID-19

У ВООЗ спрогнозували нові мутації штамів COVID-19 / Reuters

Головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан під час відвідування Південноафриканської Республіки заявила, що світова пандемія COVID-19 ще дуже далека від свого завершення в світі. І в найближчі роки все далі і далі будуть з'являтися нові штами коронавірусної інфекції, йдеться в трансляції телеканалу SABC.

"Ми були свідками того, яким чином розвивається коронавірус і як він мутує. Ми знаємо, що будуть нові численні варіанти COVID-19, що викликають занепокоєння. Ми ще не досягли кінця пандемії", - сказала Свамінатан.

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Нова хвиля коронавірусу через штам Омікрон

Компанія Sinovac заявила, що її вакцина від коронавірусу CoronaVac захищає від нового поширеного штаму Омікрон і забезпечує сильну імунну відповідь організму. У компанії розповіли, що бустерну дозу препарату випробовувані отримали через шість місяців після першої вакцинації.

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Головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі заявив, що новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється по світу. Однак, за попередніми даними, цей штам COVID-19 може бути менш небезпечний, ніж Дельта.

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