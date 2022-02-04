УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

4 лютого 2022, 08:20

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській, Львівській та Житомирській областях, а також у Києві, на Рівненщині, Хмельниччині та Сумщині.

коронавірус
Коронавірус атакує Україну / Колаж ua.depositphotos.com

Станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителій країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Зокрема6 захворіла 4381 дитина і 873 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4328 осіб; летальних випадків - 174; одужали 497 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській, Львівській та Житомирській областях, а також у Києві, на Рівненщині, Хмельниччині та Сумщині.

Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.

Скільки хворих на коронавірус по областях

  • м. Київ – 2869;
  • Вінницька область - 1356;
  • Волинська область - 1034;
  • Дніпропетровська область - 2115;
  • Донецька область - 1799;
  • Житомирська область - 3310;
  • Закарпатська область - 882;
  • Запорізька область - 1060;
  • Івано-Франківська область – 1959;
  • Київська область - 1551;
  • Кіровоградська область - 331;
  • Луганська область - 805;
  • Львівська область - 3791;
  • Миколаївська область - 921;
  • Одеська область - 4136;
  • Полтавська область - 1202;
  • Рівненська область - 2521;
  • Сумська область – 2073;
  • Тернопільська область – 1664;
  • Харківська область - 1789;
  • Херсонська область – 1058;
  • Хмельницька область – 2081;
  • Черкаська область - 1166;
  • Чернівецька область - 994;
  • Чернігівська область - 1311.
false
Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 4 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 4 213 675 осіб;
  • одужали - 3 660 351 пацієнт;
  • летальних випадків - 100 983;
  • проведено ПЛР-тестувань - 18 404 417.

Як повідомляв Главред, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

Читайте також:

viber
МОЗ коронавірус новини України коронавірус в Україні коронавірус новини коронавірус статистика
Зараз ви переглядаєте новину «Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Любовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворотЛюбовний гороскоп на тиждень 31 січня - 6 лютого: Ракам - ревнощі, Скорпіонам - щасливий поворот "А навіщо такі трусики?": Лорак роздягнулася під пальмою, викликавши подив шанувальників"А навіщо такі трусики?": Лорак роздягнулася під пальмою, викликавши подив шанувальників Небезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачіНебезпека на кожному кроці: названі дні лютого 2022, коли можуть підстерігати невдачі Пропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповівПропагандист Соловйов запропонував покарати Данилка за "Батько наш Бандера": співак дотепно відповів Православний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українцівПравославний календар на лютий 2022: які церковні свята чекають українців
10:31

YouTube заблокував канали угруповань "ЛНР" і "ДНР"

10:29

Любовний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Ракам – велика сварка, Терезам - суперники, Дівам - щастя в любовіВідео

10:26

Мінські угоди на умовах РФ не можуть бути виконані - Кулеба

10:04

У Путіна є п'ять варіантів, крім прямої атаки на Україну - CNN

09:56

Імунітет "падає", СНІД розвивається швидше: виявлено новий високовірулентний штам ВІЛ

Реклама
09:53

Як зняти гель-лак в домашніх умовах: 3 ефективних способи

09:21

Чому Білий дім змінив паніку на милістьПогляд

09:06

Макрон приїде до Києва на зустріч із Зеленським, за день до цього - поговорить з ПутінимВідео

08:40

У ВООЗ спрогнозували, коли в Європі настане "міцний мир" з COVID-19

08:20

Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

08:18

Гороскоп на завтра, 4 лютого 2022: Стрільцям - щасливий випадок, Рибам - здійснення бажаньВідео

08:10

Прикмети на 5 лютого: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07:53

Весна в Україну прийде раптово - кліматолог

07:12

Астролог передрік кардинальні зміни в лютому-2022 трьом знакам зодіаку

07:11

Крим не поверне жоден президент Росії - СобчакВідео

06:43

Військової загрози для України з боку Росії зараз немає - Головнокомандувач ЗСУВідео

06:29

Дірка від бублика, або Що отримає Україна після підписання ЗВТ із ТуреччиноюПогляд

06:27

Українські волейболістки "розірвали" TikTok запальним танцемВідео

05:41

Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку

05:40

Ідеальні грінки з лаваша за 5 хвилин: чудове задоволенняВідео

Реклама
04:13

Британо-бразильська модель блиснула величезними штучними "м'ячиками" в облягаючому вбранні

04:01

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

03:35

Квитки на потяг за ковідну тисячу: що робити, якщо коштів на купівлю не вистачає

03:01

Спеції - на сторожі здоров'я квітів: як приготувати дешеве і дієве добриво в домашніх умовахВідео

02:08

Вчені розповіли, чи існує природний засіб від похмілля

02:04

"Хочеться облизати і з'їсти": Аліна Гросу показала груди в образі розпусної Барбі

01:50

Принесе бідність і забере удачу: три речі, які не можна робити з голкою в будинкуВідео

00:51

Прикмети на 4 лютого: що не можна робити в день Тимофія і як не потрапити в бідуВідео

03 лютого, четвер
23:59

Похолодання і снігопади: в Україні вдарять морозиВідео

23:41

"На сьогодні це неможливо": Данілов висловився про військове повернення КримуВідео

23:23

Названо три продукти, які щодня їдять довгожителіВідео

22:53

Зеленський і Макрон провели другу розмову за тиждень: всі подробиціВідео

22:40

"Бережуть мишей та їжачків": в Укрзалізниці виправдалися за косіння засніжених залізничних шляхівВідео

22:17

"Ми братні народи": український олімпієць вляпався в скандалВідео

21:50

"Справа набуває гіперскандального обороту": Артемій Рябчук відмовився від усіх своїх свідченьВідео

21:44

Україна оголосила про запуск формату щодо безпеки з НАТО і Євросоюзом

21:22

"А навіщо такі трусики?": Лорак роздягнулася під пальмою, викликавши подив шанувальників

21:22

У Путіна відповіли США на підготовку вторгнення в УкраїнуВідео

21:06

Туреччина відмовилася заморозити продаж зброї УкраїніВідео

20:56

На випередження: у США готові ввести нищівні санкції проти РФВідео

Реклама
20:37

І привід не потрібен: названі 3 нестерпних скандаліста гороскопуВідео

20:23

Фейкові "атаки ЗСУ" і провокації Москви: у США оголосили новий сценарій вторгнення Росії в Україну

20:19

Війна з Путіним за мир в Україні: сьогодні стартує новий сезон Право на владуВідео

20:12

Українці назвали зарплату для комфортного життя: найбільші "запити" у киян

20:07

Медикам в Україні підняли зарплати: хто отримав гроші в першу чергуВідео

20:00

У мережі з'явився трейлер нової романтичної комедії з Ксенією МішиноюВідео

19:41

Книги можуть подорожчати на 30% і зупиниться друк підручників: виробники заявили про дефіцит паперуВідео

19:38

Друга спроба: чому Україна та Польща знову взялися будувати газопровідПогляд

19:19

Оля Полякова розповіла, чи є шанс у її доньки Маші стати учасницею Голосу країни

19:16

Дієтологи знайшли нову корисну властивість чорносливу

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти