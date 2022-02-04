Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

Коронавірус атакує Україну / Колаж ua.depositphotos.com

Станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителій країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Зокрема6 захворіла 4381 дитина і 873 медпрацівника.

За минулі 24 години було госпіталізовано 4328 осіб; летальних випадків - 174; одужали 497 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській, Львівській та Житомирській областях, а також у Києві, на Рівненщині, Хмельниччині та Сумщині.

Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.

Скільки хворих на коронавірус по областях

м. Київ – 2869;

Вінницька область - 1356;

Волинська область - 1034;

Дніпропетровська область - 2115;

Донецька область - 1799;

Житомирська область - 3310;

Закарпатська область - 882;

Запорізька область - 1060;

Івано-Франківська область – 1959;

Київська область - 1551;

Кіровоградська область - 331;

Луганська область - 805;

Львівська область - 3791;

Миколаївська область - 921;

Одеська область - 4136;

Полтавська область - 1202;

Рівненська область - 2521;

Сумська область – 2073;

Тернопільська область – 1664;

Харківська область - 1789;

Херсонська область – 1058;

Хмельницька область – 2081;

Черкаська область - 1166;

Чернівецька область - 994;

Чернігівська область - 1311.

Скільки хворих на коронавірус в Україні - статистика на ранок 4 лютого 2022 / t.me/COVID19_Ukraine

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

захворіли - 4 213 675 осіб;

одужали - 3 660 351 пацієнт;

летальних випадків - 100 983;

проведено ПЛР-тестувань - 18 404 417.

Як повідомляв Главред, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.

Читайте також: