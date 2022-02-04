Новий антирекорд COVID-19 за весь час пандемії: за добу в Україні понад 43 тис. хворих

Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській, Львівській та Житомирській областях, а також у Києві, на Рівненщині, Хмельниччині та Сумщині.
Станом на ранок п'ятниці, 4 лютого 2022, коронавірус в Україні за добу виявили у 43 тисяч 778 жителій країни - це абсолютний антирекорд за весь час пандемії. Зокрема6 захворіла 4381 дитина і 873 медпрацівника.
За минулі 24 години було госпіталізовано 4328 осіб; летальних випадків - 174; одужали 497 осіб. Свіжі дані опублікувала прес-служба МОЗ.
Найбільше заражень COVID-19 виявили в Одеській, Львівській та Житомирській областях, а також у Києві, на Рівненщині, Хмельниччині та Сумщині.
Зазначимо, за добу 2 лютого коронавірус в Україні встановив попередній антирекорд за весь час пандемії. COVID-19 виявили у 39 тисяч і 620 жителів країни. Зокрема, захворіли 4446 дітей.
Скільки хворих на коронавірус по областях
- м. Київ – 2869;
- Вінницька область - 1356;
- Волинська область - 1034;
- Дніпропетровська область - 2115;
- Донецька область - 1799;
- Житомирська область - 3310;
- Закарпатська область - 882;
- Запорізька область - 1060;
- Івано-Франківська область – 1959;
- Київська область - 1551;
- Кіровоградська область - 331;
- Луганська область - 805;
- Львівська область - 3791;
- Миколаївська область - 921;
- Одеська область - 4136;
- Полтавська область - 1202;
- Рівненська область - 2521;
- Сумська область – 2073;
- Тернопільська область – 1664;
- Харківська область - 1789;
- Херсонська область – 1058;
- Хмельницька область – 2081;
- Черкаська область - 1166;
- Чернівецька область - 994;
- Чернігівська область - 1311.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 4 213 675 осіб;
- одужали - 3 660 351 пацієнт;
- летальних випадків - 100 983;
- проведено ПЛР-тестувань - 18 404 417.
Як повідомляв Главред, "червона" зона карантину в Україні може істотно розширитися. За даними аналітика центру економіки охорони здоров'я KSE Institute Катерини Кузьмінової, під загрозою входження в "червону" зону опинилися дев'ять областей: Вінницька, Донецька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Одеська, Сумська, Хмельницька.
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