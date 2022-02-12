Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

Поки що невідомо, чи зможе людство відмовитися від маскового режиму, але щеплення від коронавірусу, згідно з прогнозами, будуть щорічними.
Пандемія коронавірусу згодом перейде в ендемічну стадію. Таку думку озвучив голова респіраторного інституту в Клівлендській клініці Раед Двейк.
Фахівець пояснив, які фази бувають у вірусів і чим вони відрізняються одна від одної, пише Today.
Пандемія - це гострий сплеск і швидке поширення захворювання світом. Епідемія - хвиля заражень, обмежена невеликою територією, наприклад, спалах хвороби харчового походження в декількох штатах (до цього можна віднести лихоманку Ебола в 2014 році).
"Коли ми говоримо про COVID-19, ми розуміємо, що він поступово повернеться в свою вихідну фазу, а саме ендемічну. Це означає постійну присутність вірусу в певній частині світу або в певній популяції. Це завжди контрольовано і ситуацію щодо захворюваності цілком можна контролювати", – додав Двейк.
Експерт вважає, що сценарій з коронавірусом COVID-19, подібний до грипу, є "найбільш вірогідним та, імовірно, найкращим".
Єдине, що поки що невідомо, полягає в тому, наскільки широко можуть бути поширені ці майбутні хвилі та чи будуть вони продовжувати слідувати типу сезонних моделей.
"Невідомо також і те, чи відмовимося ми від маскового режиму, але щеплення, за прогнозами, будуть щорічними", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв Главред, американський мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу піде на спад одразу після сплеску нового COVID-штаму Омікрон.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.
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