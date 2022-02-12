УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

12 лютого 2022, 10:22

Поки що невідомо, чи зможе людство відмовитися від маскового режиму, але щеплення від коронавірусу, згідно з прогнозами, будуть щорічними.

коронавірус
Сценарій з коронавірусом COVID-19, подібний грипу, є "найбільш вірогідним" / Фото УНІАН, pixabay.com

Пандемія коронавірусу згодом перейде в ендемічну стадію. Таку думку озвучив голова респіраторного інституту в Клівлендській клініці Раед Двейк.

Фахівець пояснив, які фази бувають у вірусів і чим вони відрізняються одна від одної, пише Today.

Пандемія - це гострий сплеск і швидке поширення захворювання світом. Епідемія - хвиля заражень, обмежена невеликою територією, наприклад, спалах хвороби харчового походження в декількох штатах (до цього можна віднести лихоманку Ебола в 2014 році).

"Коли ми говоримо про COVID-19, ми розуміємо, що він поступово повернеться в свою вихідну фазу, а саме ендемічну. Це означає постійну присутність вірусу в певній частині світу або в певній популяції. Це завжди контрольовано і ситуацію щодо захворюваності цілком можна контролювати", – додав Двейк.

Експерт вважає, що сценарій з коронавірусом COVID-19, подібний до грипу, є "найбільш вірогідним та, імовірно, найкращим".

Реклама

Єдине, що поки що невідомо, полягає в тому, наскільки широко можуть бути поширені ці майбутні хвилі та чи будуть вони продовжувати слідувати типу сезонних моделей.

"Невідомо також і те, чи відмовимося ми від маскового режиму, але щеплення, за прогнозами, будуть щорічними", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, американський мільярдер і філантроп, засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу піде на спад одразу після сплеску нового COVID-штаму Омікрон.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявив, що пандемія коронавірусу може завершитися в 2022 році.

Читайте також:

viber
коронавірус новини України та світу COVID-19 коронавірус новини
Зараз ви переглядаєте новину «Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрістьГороскоп на березень 2022 для всіх знаків зодіаку: Близнюкам – легкі гроші, Дівам – інтриги, Стрільцям - заздрість Названо унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижнаНазвано унікальний напій для схуднення: коштує дешево, а користь дивовижна 3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутися3 речі, які говорять про відсутність смаку у власників квартири: від чого потрібно позбутися Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19Пенсіонерам - смартфон від Зеленського: президент обіцяє подарунок в обмін на щеплення від COVID-19 Як потрібно правильно їсти гречку - поради медикаЯк потрібно правильно їсти гречку - поради медика
11:04

Померла зірка фільму Тихий Дон - актриса Зінаїда Кирієнко

11:00

З України почали виїжджати російські дипломати - росЗМІ

11:00

Прикмети на 13 лютого: що не можна робити в день Микити і як не потрапити в бідуВідео

10:36

В Україні помітно злетіла в ціні капустаВідео

10:22

Вірус нікуди не піде, але буде контрольований: вчений передрік майбутнє пандемії COVID-19

Реклама
10:16

Даша Астаф'єва засвітила збуджені соски в гарячому бікіні

09:43

Вторгнення Росії в Україну 16 лютого: в ЄС і Британії не погодилися з прогнозом Байдена - PoliticoВідео

09:30

Як зараз виглядає єдиний син Жанни Фріске - 8-річний Платон

09:24

Ракетні атаки і окупація Києва: у Білому домі розкрили сценарій вторгнення Росії в Україну

08:57

Скоро запахне весною: українцям дали несподіваний прогноз погоди на березеньВідео

08:26

Коронавірус в Україні 12 лютого: за добу виявили понад 38 тисяч нових хворих

08:01

Гороскоп на сьогодні, 12 лютого 2022: Левам – обман, Скорпіонам - перевірка на міцність, Козерогам - ворогиВідео

07:49

Найближча середа: ЦРУ назвало ймовірну дату нападу Росії на Україну - SpiegelВідео

07:45

Глобальна страшилка, або Чому не вщухають розмови про світову війнуПогляд

07:22

Загроза вторгнення Росії в Україну: Кулеба заявив, що пакет важких санкцій від ЄС уже готовийВідео

07:10

Катя Осадча показала міцні груди і прес у сукні з пікантним вирізом

06:29

Що означає відсутність прогресу у нормандському форматіПогляд

06:01

6 незамінних речей, які дозволять виглядати модно навесні 2022

05:28

На українців чекають холодні дні та сильний вітер: синоптик передрекла нестабільну весну

05:01

Дорожче на 35%: в Україні злетять ціни на хлібВідео

Реклама
04:45

Може загорітися: що можна, а що не можна нагрівати в мікрохвильовці

04:18

Місячний гороскоп на тиждень 14-20 лютого: Близнюкам – незаплановані витрати, Скорпіонам – борги, Стрільцям - удачаВідео

03:47

Заколов викруткою, обезголовив та закопав: з'ясувалися подробиці моторошного вбивства

03:15

Учені назвали найкращий хліб для схуднення

02:49

Як завоювати довіру дитини: 10 ключових правил, про які усі забувають

02:13

Чи є "суперпродукти" , які можуть зміцнити імунітет - відповідь вчених

01:14

Собака намалювала картин на 20 тисяч доларів

00:51

Прикмети на 12 лютого: що не можна робити в день Трьох Святих і як не потрапити в бідуВідео

11 лютого, п'ятниця
23:53

Зеленський ввів у дію санкції проти телеканалу Наш, котрий припинив мовлення

23:20

"Інформаційна атака": в МЗС РФ відреагували на новини щодо вторгнення в Україну

22:59

Білий дім повідомив про нову розмову Байдена з Путіним: у Кремлі назвали дату

22:35

Сюрпризи "Української пісні року": прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої актуально

22:33

США знову відправлять до Польщі війська, щоб "заспокоїти" союзників по НАТОВідео

22:25

Байден заявив, що Путін прийняв рішення про вторгнення в Україну, вже відома дата - The GuardianВідео

22:18

США закликали американців залишити Україну протягом 48 годинВідео

22:08

Відразу вісім країн закликало своїх громадян покинути Україну на тлі загрози вторгнення РосіїВідео

21:49

Без вугілля, зерна і з мільярдними збитками: чим загрожує економіці України блокада портівПогляд

21:39

Росія може напасти на Україну під час Олімпіади - СелліванВідео

21:23

"Не було сил терпіти": на Одещині багатодітна мати сокирою зарубала чоловіка-тирана

21:16

"Медики нічого не зробили": на Закарпатті померла вагітна, мати звинувачує лікарівВідео

Реклама
21:05

"Кола намотував неподалік": у ДТП з кортежем Ярославського знайшли нестиковкуВідео

20:53

"Є інші шляхи поставок": Данілов висловився щодо ембарго від Лукашенка

20:23

Дзеркальна дата 22.02.2022: що робити в цей день, щоб залучити удачу і як загадати бажанняВідео

19:57

Вбив викруткою, а обезголовлене тіло закопав: свекор розправився з колишньою невісткою на Харківщині

19:56

Ізраїль терміново вивозить сім'ї дипломатів з КиєваВідео

19:26

Санкції, тероборона і блокада морів: підсумки засідання РНБО в ХарковіВідео

19:19

РНБО впровадила санкції проти телеканалу Наш

19:07

Камалія розвела на гроші свого стиліста: мати співачки прокоментувала скандал

18:56

У Мінцифрі зізналися, чому реєстри МВС до 2015 року велися "мовою агресора"

18:42

У плани програми президента Зеленського "Велике будівництво" на 2022 рік включили 715 об’єктів

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти