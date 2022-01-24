Олімпіада не заважатиме плану Путіна щодо ймовірного нападу на Україну - держсекретар США

Ентоні Блінкен / УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що зимові Олімпійські ігри-2022, який пройдуть в Пекіні, нітрохи не вплинуть на плани Кремля з приводу ймовірного повномасштабного військового вторгнення в Україну. Про це дипломат заявив в інтерв'ю каналу CBS. Блінкен вважає, що російська верхівка буде приймати рішення про вторгнення, виходячи з оцінок президента Путіна щодо того, що відповідає її інтересам.

Держсекретар США також нагадав про "величезні наслідки", з якими зіткнеться Російська Федерація у разі повномасштабної агресії проти України.

До слова, раніше авторитетне агентство Bloomberg повідомило, що керівник Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін міг попросити Володимира Путіна відмовитися від масштабного вторгнення в Україну під час Зимових Олімпійських ігор, які пройдуть у столиці КНР з 4 по 20 лютого нинішнього року.

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19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". При цьому Блінкен сподівається, що РФ зможе дотримуватися мирного шляху вирішення ситуації.

Також Блінкен на брифінгу в Києві заявив, що Сполучені Штати запропонували Росії два шляхи для врегулювання ситуації навколо України. Зокрема, дипломатію або конфлікт, який матиме наслідки.

У свою чергу, президент США Джо Байден заявив, що пригрозив главі Росії Володимиру Путіну небаченими санкціями у разі її повномасштабного вторгнення в Україну. За словами Байдена, Росію "відріжуть" від долара.

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