Окупанти воюють з ФСБшниками, щоб втекти з України: 295 осіб з боєм прорвалися через кордон

295 окупантів з боєм прорвалися через кордон / УНІАН

Російські окупанти масово дезертирують, щоб не воювати в Україні. Солдати Путіна готові сісти у в'язницю, аби зустрітися з бійцями ЗСУ.

На Донбасі майже три сотні окупантів, прихопивши зброю, втекли в рідне Заполяр'я, з посиланням на джерело в українських спецслужбах пише 24 канал.

За даними спецслужб, в середині квітня з Донбасу втік цілий взвод російських окупантів.

"Дізнавшись, що їх поженуть у бій для прориву позицій ЗСУ, 295 осіб з Ненецького автономного округу разом з власною зброєю покинули місця дислокації бригади. Окупанти вирушили на кордон Росії з Луганщиною, де мало не влаштували стрілянину з ФСБшниками, після чого кілька тижнів добиралися до російської глибинки на Заполяр'ї", - йдеться в матеріалі.

Свободі дезертири раділи недовго

Окупантів затримали та відправили до слідчих ізоляторів - їм загрожує до 10 років за ґратами, адже вони діяли у складі організованої групи, А також тікали з автоматами. Тепер дезертирів будуть показово судити - щоб інші росіяни боялися отримати подібне покарання", - сказано в повідомленні.

Зупинити потік дезертирів не можуть навіть розстрільні загони кадирівців, які присутні в Україні, зазначають у спецслужбах.

Реалії війни протвережують навіть самих одурманених пропагандою Кремля росіян

Серед особового складу розбитих в Україні підрозділів ворожої армії превалює думка про тотальний ідіотизм вищого військово-політичного командування, пишуть журналісти.

"Через подібну ситуацію на фронтах Російські нелюди все частіше завдають собі каліцтва, щоб їх повернули додому, ламають техніку, щоб не їхати на прорив, а також відмовляються від участі в бойових діях", - йдеться в матеріалі.

читайте також"Загони позаду нас розстрілюють дезертирів": СБУ виклало відео допиту російського полоненого"З урахуванням того, що Росія юридично не перебуває в стані війни, за відмову брати участь у бойових діях притягнути до кримінальної відповідальності військових ніхто не може. Розстрільні загони кадирівців, які повинні душити бунти серед військових, виявляються взагалі марними, якщо кількість тих, хто відмовляється перевищує кілька десятків", - резюмує видання.

Нагадаємо, напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми розповідали, що служба безпеки України оприлюднити аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

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