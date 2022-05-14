УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Окупанти воюють з ФСБшниками, щоб втекти з України: 295 осіб з боєм прорвалися через кордон

14 травня 2022, 11:18

Російські солдати не бояться навіть розстрільних загонів кадирівців.

false
295 окупантів з боєм прорвалися через кордон / УНІАН

Російські окупанти масово дезертирують, щоб не воювати в Україні. Солдати Путіна готові сісти у в'язницю, аби зустрітися з бійцями ЗСУ.

На Донбасі майже три сотні окупантів, прихопивши зброю, втекли в рідне Заполяр'я, з посиланням на джерело в українських спецслужбах пише 24 канал.

За даними спецслужб, в середині квітня з Донбасу втік цілий взвод російських окупантів.

"Дізнавшись, що їх поженуть у бій для прориву позицій ЗСУ, 295 осіб з Ненецького автономного округу разом з власною зброєю покинули місця дислокації бригади. Окупанти вирушили на кордон Росії з Луганщиною, де мало не влаштували стрілянину з ФСБшниками, після чого кілька тижнів добиралися до російської глибинки на Заполяр'ї", - йдеться в матеріалі.

Свободі дезертири раділи недовго

Окупантів затримали та відправили до слідчих ізоляторів - їм загрожує до 10 років за ґратами, адже вони діяли у складі організованої групи, А також тікали з автоматами. Тепер дезертирів будуть показово судити - щоб інші росіяни боялися отримати подібне покарання", - сказано в повідомленні.

Зупинити потік дезертирів не можуть навіть розстрільні загони кадирівців, які присутні в Україні, зазначають у спецслужбах.

Реалії війни протвережують навіть самих одурманених пропагандою Кремля росіян

Серед особового складу розбитих в Україні підрозділів ворожої армії превалює думка про тотальний ідіотизм вищого військово-політичного командування, пишуть журналісти.

"Через подібну ситуацію на фронтах Російські нелюди все частіше завдають собі каліцтва, щоб їх повернули додому, ламають техніку, щоб не їхати на прорив, а також відмовляються від участі в бойових діях", - йдеться в матеріалі.

читайте також"Загони позаду нас розстрілюють дезертирів": СБУ виклало відео допиту російського полоненого"З урахуванням того, що Росія юридично не перебуває в стані війни, за відмову брати участь у бойових діях притягнути до кримінальної відповідальності військових ніхто не може. Розстрільні загони кадирівців, які повинні душити бунти серед військових, виявляються взагалі марними, якщо кількість тих, хто відмовляється перевищує кілька десятків", - резюмує видання.

Нагадаємо, напередодні 9 травня в російському місті Череповець спалили ще один військовий комісаріат. Будівлю закидали коктейлями Молотова. Український журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що це вже сьомий військкомат, який горить на території Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Також ми розповідали, що служба безпеки України оприлюднити аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Дивіться новини Донбасу онлайн:

Читайте також:

viber
війна в Україні дезертиры
Реклама
Популярне
"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал"Корумповано. Бойкот шоу. Досить": на Євробаченні-2022 розгорівся неабиякий скандал Єдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпекиЄдина п'ятниця 13 в 2022 році: астрологи розповіли, якої чекати небезпеки Дивіться в обидва: кому зі знаків загрожує небезпека в найближчі дніДивіться в обидва: кому зі знаків загрожує небезпека в найближчі дні Повня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бідПовня в травні 2022: що потрібно робити в цей день, щоб уберегтися від бід "Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян"Ваші тут тільки шмарклі під носом": у мережі накинулися на нетверезу путіністку Симоньян
Підтримайте Главред

Останні новини

11:23

Як Україні повернути захисників Маріуполя

11:18

Окупанти воюють з ФСБшниками, щоб втекти з України: 295 осіб з боєм прорвалися через кордонВідео

11:10

Коли Вознесіння Господнє 2022: дата, традиції і заборони дня

11:05

"Поб’ємо карту рашизму": Залужний презентував колоди карт з воєнними злочинцями РФ – фотоВідео

10:56

Прикмети на 15 травня: що не можна робити і як залучити грошіВідео

Реклама
10:46

Євробачення 2022 фінал: онлайн-трансляція конкурсу і всі подробиціВідео

10:41

"Ми погарячкували, давайте Мінськ-3": Путін хоче сторгуватися із Заходом щодо України - Арестович

10:37

Конвоювала техніку окупантів на службовій машині: полковник поліції на Харківщині зрадила УкраїнуВідео

10:29

Україна має шанс повернути весь Донбас: є три варіанти подальшого розвитку війни – аналітики СШАВідео

10:09

"Унітаз з України трофеєм привезли": у Мережі сміються над новим троном Путіна

10:05

"Сподіваюся, ти помстишся і повернеш вкрадене путінським режимом": Тиньков звернувся до сина

10:00

Підступний план Путіна: у РФ пояснили, навіщо окупанти обстрілюють ракетами Південь України

09:40

Ситуація в Херсоні показує провал амбітних планів Путіна в Україні – британська розвідкаВідео

09:38

Війна в Україні може затягнутися: американський генерал розповів, як цього уникнутиВідео

09:29

У Росії в останній момент скасували концерти групи "Машина часу"

09:18

Росію списали в утиль, або Чому Середня Азія робить ставку на ТуреччинуПогляд

09:09

Захисники Маріуполя знищили 6 тисяч окупантів і понад 100 одиниць техніки ворога - полк АзовВідео

09:00

Віце-спікерка Держдуми РФ приїхала в Херсон – хоче допомагати колаборантам

08:26

Процес вже не зупинити: у Росії почався процес зміни влади - ГУР

08:16

Гороскоп на сьогодні, 14 травня 2022: Левам – обман, Дівам – скандали, Стрільцям - гроші

Реклама
08:11

Україна виграла битву за Харків: армія РФ кидає свої позиції і відводить війська – Генштаб ЗСУВідео

07:47

Зеленський висловився про терміни завершення війни: Ніхто не знає, як довго це триватиме

07:07

"Стільки авіації РФ не втрачала у жодній війні": Зеленський повідомив про ювілейний збитий літак окупантівВідео

06:38

РФ вирішила перетворити війну в Україні на дуже довгу: у МВС розповіли про третю фазу вторгнення

06:29

Перепочинок для окупантів: як Захід намагається виторгувати паузу бункерному фюреруПогляд

05:40

Євробачення 2022: де дивитися онлайн фінал і виступ УкраїниВідео

05:15

ЗСУ у Херсоні або Новій Каховці стане ударом для РФ - ворогові там доведеться здаватися - експертВідео

04:45

У Пентагоні можуть призупинити постачання озброєння Україні: в чому причина

04:10

В Україну йде різке похолодання і потужні зливиВідео

03:30

Куди Росія хочуть кинути резерви: військовий експерт назвав область

03:00

Путін підпише капітуляцію: астролог назвала терміни закінчення війниВідео

02:31

Гороскоп на тиждень 16-22 травня: Левам - підказки долі, Дівам - борги, Рибам - інтриги

02:02

Як позбутися від цвілі: 3 прості, але перевірені способи

01:32

Війна в Україні розвіяла головний міф про Росію, який тримав у страху навіть США - історик

00:51

Прикмети на 14 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:39

Брутальний Хливнюк прикрасив обкладинку американського глянцю

00:25

Зеленський повідав про складні переговори з Росією щодо Азовсталі

00:06

"Ти плачеш": Каменських презентувала кліп про війнуВідео

13 травня, п'ятниця
23:56

Яке сало абсолютно не підходить для засолювання: як його обрати

23:27

Дорофєєва інтригує новим дуетом в мережі

Реклама
23:24

Намічається "зрадонька": Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ

23:03

"Вчіться у них": Лукашенко захопився тактикою ЗСУ проти військ ПутінаВідео

22:39

"Перша за 77 днів фотографія": Брежнєва показала, як святкували день народження Меладзе в Італії

22:37

В'ятрович пояснив, чому Путіна напевно чекає жахливий кінецьВідео

22:37

Не перебільшуйте: Верещук висловилася щодо евакуації з АзовсталіВідео

22:35

Кривава повня 16 травня: астрологи розповіли, кому загрожує небезпекаВідео

22:02

Західні експерти пояснили, чому наступ окупантів на Донбасі видихається

21:54

Народження дитини: в "Дії" знову доступні послуги еМалятко

21:45

Окупанти до чогось готуються: з Севастополя вийшли всі підводні човни Чорноморського флотуВідео

21:25

"Ніхто зі спортсменів не винен": легендарний футболіст зрадив Україну і оскандалився заявоюВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти