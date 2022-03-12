Військові РФ не хочуть наступати, дезертири малими групами тікають до кордону – Генштаб ЗСУ

Більшість російських підрозділів на території України уже деморалізовані/ Reuters

Більшість російських підрозділів на території України уже деморалізовані. Багато російських солдат або здаються в полон, або малими групами тікають до кордону.

Про це заявили у Генштабі ЗСУ в суботу, 12 березня – на 17-ту добу від початку героїчного протистояння України російському воєнному вторгненню.

Від початку війни 24 лютого боєздатність уже втратила 31 батальйонно-тактична група російських окупаційних військ.

"За результатами бойових дій більшість підрозділів збройних сил російської федерації, що мали безпосередній вогневий контакт з підрозділами Збройних сил України, деморалізовано, морально-психологічний стан особового складу продовжує знижуватися, фіксуються випадки здачі в полон окремими групами. Упродовж останніх трьох діб спостерігається рух малих груп дезертирів противника у напрямку державного кордону", – зазначили у Генштабі Збройних сил України.

Зараз у ворога великі проблеми з комплектуванням резерву.

ЗСУ стримують ворога на всіх напрямках

Українські військові стримують окупантів на усіх напрямках.

Противник втратив багато особового складу і техніки у Поліському, Сіверському, Південнобузькому операційних районах. Зараз противник намагається утриматися там на раніше захоплених рубежах.

Гідну відсіч від української армії отримали загарбники на Донецькому напрямку, коли намагалися просунутися вперед. Захисники України на окремих напрямах зупинили ворога, а на решті – змусили його сильно пригальмувати із темпами просування.

Раніше голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія почала мобілізацію на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та в окупованому Криму. Російським загарбникам не вистачає ресурсів для продовження наступу на Україну.

Також раніше повідомлялося, що журналісти-розслідувачі помітили в Білорусі рух колони російської військової техніки у напрямку міста Брест на кордоні з Польщею та Україною. За словами військового кореспондента Андрія Цаплієнка, йдеться про 20 одиниць військової техніки.

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