"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в Україні

Цілий полк окупантів відмовився воювати в Україні, дізнавшись про втрати / скріншоти з відео

Російські солдати масово відмовляються воювати в Україні. Особливо це стосується тих окупантів, яких відправили на перегрупування.

Служба безпеки України оприлюднила аудіозапис розмови російських військових, в якому один з окупантів розповідає, що все більше військових РФ починають бунтувати і відмовляються йти на війну в Україну.

Після того як їх підрозділи зазнали нищівної поразки від ЗСУ, багато окупантів навідріз відмовляються знову йти в бій.

"Нас 22-го вивели, і наша частина не захотіла назад повертатися, зрозумів? Типу відмовники, зрозумів?",- розповідає окупант на записі.

читайте такожНа Сумщині 300 росіян відмовилися воювати з Україною: забрали 70 одиниць техніки і поїхалиЗа його словами, після доукомплектації в Росії повертатися на війну на Україну відмовилася ціла військова частина.

"У нас (в полку – ред.) було 60 танків, Залишилося 10, [розбили] нас... Половина - в полоні, половина 200-е і 300 — е.коли будуть виводити - теж не зрозуміло... Говорили 24-го - [нічого], вже сказали 26 – го – така ж [фігня]], і остання дата, швидше за все, - це 6 травня", - зізнався окупант.

Нагадаємо, перелік відмовників поповнили ще близько 600 бійців з понад 20 військових частин. Вони не збираються брати участь у бойових діях навіть в умовах загрози кримінальної відповідальності. Таких військових вже більше 2200 чоловік.

Читайте також: