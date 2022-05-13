Окупант здався в полон через місяць поневірянь Київщиною: дізнавшись останні новини з фронту, він побілів

Окупант здався в полон через місяць поневірянь Київщиною / скріншот

Російський окупант здався в полон бійцям тероборони на Київщині – він відстав від своїх, коли ті втекли з області.

Після місяця поневірянь росіянин сам вийшов здаватися. Відео допиту оприлюднив телеканал Espreso.TV.

Що посприяло такому рішенню військовий ворожої армії не пояснив, проте був шокований втратами російських військ.

Бійці територіальної оборони розповіли окупанту останні новини з фронту, а саме, – що українські воїни вже ліквідували 26 тисяч його побратимів.

читайте також"Половина - в полоні, половина 200-ті": дізнавшись про втрати, цілий полк окупантів відмовився воювати в УкраїніРаніше в Харківській області в селі Циркуни українські військові завдяки злагодженим діям оточили російських окупантів. Після цього у загарбників не залишилося іншого виходу, і вони просто здалися в полон.

Також повідомлялося, що на Запоріжжі захисники України відправили" на концерт Кобзона " десятки окупантів. По ворогу відпрацювала 110-та окрема бригада територіальної оборони. Спалено чотири російські танки. У кожному з них могло перебувати щонайменше 5 окупантів.

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