'Не стали розбиратись чий літак': в ЗСУ підтвердили 'френдлі фаєр' в Криму

Плетенчук зазначив, що внаслідок збиття російськими системами ППО винищувача СУ-27 літак фактично знищено, однак пілота вдалось врятувати.

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Росіяни збили власний СУ-27 в небі над Кримом / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Вчора, 28 березня, російські сили противовітряної оборони збили над тимчасово окупованим Севастополем власний винищувач СУ-27. Інформацію про "френдлі фаєр" в ефірі телемарафону підтвердив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

За його словами, причиною такого інциденту стало підвищення боєготовності сил ППО в Криму і росіяни не стали з'ясовувати приналежність літака в зоні ураження.

"У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський – який ми називаємо нелюдський щодо росіян – фактор… Була підвищена боєготовність, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий", – пояснив він. відео дня

Дивіться відео про те, як російська ППО збила свій же літак:

Скріншот

Плетенчук також додав, що сам винищувач "фактично знищено, однак пілота вдалось врятувати.

Падіння Су-27 - усі подробиці інциденту з літаком ВКС

28 березня в Мережі завірусилось відео з падінням російського винищувача СУ-27 над Чорним морем.

Російські пропагандисти намагались виправдити падіння літака технічною несправністю, однак насправді - це результат роботи російських систем ППО на території тимчасово окупованого Криму.

Телеграм-канал кримських партизанів "Кримський вітер" повідомляє, з посиланням на власні джерела, що Су-27 був збитий росіянами другою ракетою.

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