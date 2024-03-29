'Не стали розбиратись чий літак': в ЗСУ підтвердили 'френдлі фаєр' в Криму

Вчора, 28 березня, російські сили противовітряної оборони збили над тимчасово окупованим Севастополем власний винищувач СУ-27. Інформацію про "френдлі фаєр" в ефірі телемарафону підтвердив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.
За його словами, причиною такого інциденту стало підвищення боєготовності сил ППО в Криму і росіяни не стали з'ясовувати приналежність літака в зоні ураження.
"У них була тривога, була бойова готовність. Тут спрацював людський – який ми називаємо нелюдський щодо росіян – фактор… Була підвищена боєготовність, хтось дуже хотів отримати медаль за збиття літака, тому не став розбиратися, свій чи чужий", – пояснив він.відео дня
Дивіться відео про те, як російська ППО збила свій же літак:
Плетенчук також додав, що сам винищувач "фактично знищено, однак пілота вдалось врятувати.
Падіння Су-27 - усі подробиці інциденту з літаком ВКС
28 березня в Мережі завірусилось відео з падінням російського винищувача СУ-27 над Чорним морем.
Російські пропагандисти намагались виправдити падіння літака технічною несправністю, однак насправді - це результат роботи російських систем ППО на території тимчасово окупованого Криму.
Телеграм-канал кримських партизанів "Кримський вітер" повідомляє, з посиланням на власні джерела, що Су-27 був збитий росіянами другою ракетою.
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