Окупанти самі збили свій літак біля Костянтинівки – ЗМІ

Ворожий літак міг бути збитий не під час роботи української ППО, а внаслідок дружнього вогню.

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Окупанти самі збили свій літак біля Костянтинівки/ колаж: Главред, фото: скрін

Російський військовий літак біля Костянтинівки на Донеччині збили не Сили оборони України, а самі російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власне джерело у Силах оборони.

За словами джерела, російський літак запускав кориговані авіабомби по підконтрольній Україні території. Проте зазначається, що він був збитий не під час роботи української протиповітряної оборони, а внаслідок так званого дружнього вогню.

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Інших подробиць джерело видання на наводить, зокрема, невідомо, це був Су-25 чи Су-34.

У Генштабі ЗСУ ситуацію поки що не коментували.

Раніше повідомлялося, що в суботу, 5 жовтня, вдень українські сили збили російський літак у Донецькій області. Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов. За його словами, уламки літака впали навколо Костянтинівки.

Удари вглиб РФ – останні новини

Нагадаємо, 4 жовтня у Воронезькій області Сили оборони України уразили базу ПММ російських окупантів. Було підтверджено влучання у щонайменше один з вертикальних резервуарів. Генштаб поділився деталями влучання.

У ніч проти 5 жовтня у Воронезькій області країни-агресорки Росії знову було неспокійно – там гриміли вибухи. На території зафіксували безпілотники, як результат, атаки зазнали кілька підприємств, виникла пожежа.

Нагадаємо, новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав дату, коли обговорять дозвіл Україні бити вглиб РФ. Україна має право захищатися, а завдання ударів по військових цілях країни-агресорки РФ передбачене міжнародним правом, наголосив новий генсек Альянсу.

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