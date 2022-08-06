Обіцяв дійти до Києва і зробити фото: ЗСУ знищили хвалькуватого окупанта РФ

Ліквідовано окупанта засланого Арсамакова, який раніше сумно прославився в соцмережах.
Бійці Збройних сил України ліквідували російського окупанта Сослана Арсамакова, який раніше сумно прославився в соцмережах.
Він мріяв дійти до Києва і зробити там фото. Про знищення чергового рашиста повідомив в Twitter полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
При цьому український офіцера оприлюднив фото ліквідованого російського військового.
"Фото зробити не вийшло", - додав Штірліц.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.
Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.
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Автор: Олексій Тесля