Обіцяв дійти до Києва і зробити фото: ЗСУ знищили хвалькуватого окупанта РФ

Засланий Арсамаков / @Shtirlitz53

Бійці Збройних сил України ліквідували російського окупанта Сослана Арсамакова, який раніше сумно прославився в соцмережах.

Він мріяв дійти до Києва і зробити там фото. Про знищення чергового рашиста повідомив в Twitter полковник ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).

При цьому український офіцера оприлюднив фото ліквідованого російського військового.

"Фото зробити не вийшло", - додав Штірліц.

/ @Shtirlitz53

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Донецькій області неподалік від Слов'янська захисники України ліквідували групу російських окупантів.

Українські захисники під Слов'янськом знищили групу солдатів 18-ї кулеметно-артилерійської дивізії ЗС РФ.

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