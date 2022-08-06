Північна Македонія передасть ЗСУ 4 штурмовики, куплені в Україні у 2001 році

Україні передадуть Су-25 з Північної Македонії / wikipedia.org

Збройні сили України отримають штурмовики Су-25, які Україні передасть Північна Македонія для захисту від агресії РФ.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у сервісі мікроблогів Twitter.

За його інформацією, Україна отримає від Північної Македонії літаки і танки.

"Друг пізнається в біді. Неважливо, якого розміру твоя країна або обсяг ВВП, важливо, яке у тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав Подоляк.

Як відзначають македонські ЗМІ, раніше 4 штурмовики Су-25, які передають македонці, в 2001 були закуплені в України.

Раніше повідомлялося про те, що на озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси "Stormer HVM".

У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.

Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.

Читайте ще: