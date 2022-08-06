Північна Македонія передасть ЗСУ 4 штурмовики, куплені в Україні у 2001 році

Північна Македонія підставляє Україні плече у вигляді танків і літаків, підкреслив Михайло Подоляк.
Збройні сили України отримають штурмовики Су-25, які Україні передасть Північна Македонія для захисту від агресії РФ.
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у сервісі мікроблогів Twitter.
За його інформацією, Україна отримає від Північної Македонії літаки і танки.
"Друг пізнається в біді. Неважливо, якого розміру твоя країна або обсяг ВВП, важливо, яке у тебе серце. Багато народів сьогодні виявляють більше мужності, ніж половина G20. Як Північна Македонія, підставивши Україні плече у вигляді танків і літаків. Ми ніколи цього не забудемо", - написав Подоляк.
Як відзначають македонські ЗМІ, раніше 4 штурмовики Су-25, які передають македонці, в 2001 були закуплені в України.
Раніше повідомлялося про те, що на озброєння ЗСУ вже надійшли британські зенітно-ракетні комплекси "Stormer HVM".
У мережі опубліковані фото з установками в руках українських військових.
Відзначається, що вже шість одиниць ЗРК Stormer HVM надійшли в Україну від Великобританії.
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