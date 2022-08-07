РФ не вистачає гарматного м'яса: ЗСУ 'покришили' псковський спецназ – журналіст

2-га окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат, розповів Роман Цимбалюк.
Російські окупанти продовжують нести високі втрати в результаті боїв зі Збройними силами України.
При цьому у командування ЗС РФ проблеми з формуванням підрозділів для участі в агресії проти України, розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк
За його даними, командування окупантів РФ використовує підрозділи спеціального призначення як піхоту.
У зв'язку з цим в ході штурмових дій позицій ЗСУ 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат, повідомив журналіст.
"Однією з причин чому спецназ виконує завдання піхоти – це погана підготовка особового складу мотострілецьких підрозділів", - додав Цимбалюк.
Раніше повідомлялося про те, що в результаті бойових дій Збройні Сили України знищили десятки окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади РФ.
На стенді з'явилося 44 прізвища знищених в Україні окупантів, згідно підпису це "1/10 частина всіх загиблих особового складу".
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