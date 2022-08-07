РФ не вистачає гарматного м'яса: ЗСУ 'покришили' псковський спецназ – журналіст

ЗСУ знищили підрозділ російських десантників / russianarmya.ru

Російські окупанти продовжують нести високі втрати в результаті боїв зі Збройними силами України.

При цьому у командування ЗС РФ проблеми з формуванням підрозділів для участі в агресії проти України, розповів в Telegram журналіст Роман Цимбалюк

За його даними, командування окупантів РФ використовує підрозділи спеціального призначення як піхоту.

У зв'язку з цим в ході штурмових дій позицій ЗСУ 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат, повідомив журналіст.

"Однією з причин чому спецназ виконує завдання піхоти – це погана підготовка особового складу мотострілецьких підрозділів", - додав Цимбалюк.

Раніше повідомлялося про те, що в результаті бойових дій Збройні Сили України знищили десятки окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади РФ.

На стенді з'явилося 44 прізвища знищених в Україні окупантів, згідно підпису це "1/10 частина всіх загиблих особового складу".

Читайте ще: