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ЗСУ ліквідували "бучанських катів" з Хабаровська: у РФ показали фото

7 серпня 2022, 10:54

У Хабаровську на стенді з'явилося 44 прізвища знищених в Україні окупантів.

Хабаровськ
Ліквідовані кати РФ з Хабаровська / t.me/bochkala_war

В результаті бойових дій Збройні сили України знищили десятки окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади РФ, яка брала участь в тортурах українців в Бучі Київської області.

Фото з ліквідованими в Україні рашистами з Хабаровська опублікував в Telegram журналіст Роман Бочкала.

Він уточнив, що на стенді з'явилося 44 прізвища знищених в Україні окупантів, згідно підпису це "1/10 частина всіх загиблих особового складу"

"У ВК виклали фотографію одного зі стендів зі знищеними росіянами з 64-ї окремої мотострілецької бригади з Хабаровська. Вони брали участь у тортурах у Бучі. На стенді 44 прізвища, більшість з них ще не потрапляли в ЗМІ", – зазначив Бочкала.

Він також додав, що судячи з усього особовий склад бригади, яка здійснювала військові злочини в Київській області, знищений практично повністю.

ЗСУ ліквідували 'бучанських катів' з Хабаровська: у РФ показали фото
/ t.me/bochkala_war

Раніше повідомлялося, що Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру російському військовослужбовцю білоруського походження Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв, щонайменше, чотирьох цивільних у Бучі Київської області.

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