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"Охолодить запал Заходу": Лукашенко осоромився підтримкою ядерної доктрини Путіна

Анна Косик
13 жовтня 2024, 19:22
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Лукашенко переконує, що західні лідери вже почули так звані "ядерні сигнали" Путіна.
Ядерка, Путин, Лукашенко
Лукашенко видав маячню про нову ядерну доктрину РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншоти

Самопроголошений президент Білорусі, близький соратник кремлівського диктатора Олександр Лукашенко в черговий раз зганьбився підтримкою Путіна. На цей раз він взявся вихваляти нову ядерну доктрину.

Як пише Reuters, Лукашенко вважає, що зміна ядерної політики країни-агресора Росії "охолодить запал" західних ворогів та запевнив, що іноземні лідери вже почули ядерні сигнали Москви.

"Цю доктрину давно треба було відновити", - сказав Лукашенко, який ще минулого року домовився з Путіним про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі.

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Самопроголошений лідер Білорусі також видав маячню, що західні ракети нібито "вже б бомбили нас, особливо Росію", якби не заяви диктатора Путіна.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

'Охолодить запал Заходу': Лукашенко осоромився підтримкою ядерної доктрини Путіна
Країни з ядерним озброєнням / Інфографіка: Главред

Реакція світу на ядерні погрози Росії

Нагадаємо, що країна-агресор Росія з початку повномасштабного вторгнення залякує Україну і світ ядерною зброєю. Президент України Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін "не завжди адекватний", але навряд піде на застосування ядерної зброї — хоча може нею вдарити будь-коли і по будь-якій країні.

Раніше новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що союзники НАТО не повинні хвилюватися через ядерні погрози з боку Володимира Путіна, оскільки Альянс має достатню силу, щоб відповісти на будь-які виклики.

Напередодні 12 країн, включаючи Китай, Бразилію, Туреччину та Казахстан, оприлюднили спільну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, у якій закликали Росію утримуватися від погроз ядерною зброєю.

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ядерна зброя Олександр Лукашенко Володимир Путін ядерна загроза
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