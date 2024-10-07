Сигнал для Кремля: 'друзі' Росії зробили гучну заяву в ООН і попередили Путіна

Китай та країни Глобального Півдня попередили Росію, що застосування ядерної зброї призведе до закриття каналів зв'язку із ними, зазначив експерт.

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Війна в Україні - "друзі" Росії зробили гучну заяву в ООН / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, facebook.com/UKRinUN, УНІАН

12 країн, включаючи Китай, Бразилію, Туреччину та Казахстан, оприлюднили спільну заяву на Генеральній Асамблеї ООН, у якій закликали утримуватися від погроз ядерною зброєю. Заяву презентували у штаб-квартирі ООН під час тижня високого рівня, що можна розцінювати як сигнал для Росії. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов.

За словами експерта, країни Глобального Півдня усвідомлюють, що навіть обмежене застосування ядерної зброї може підірвати всю систему міжнародних відносин. Він також підкреслив, що тактичне використання ядерної зброї не матиме значних військових переваг.

"Навіть, наприклад, прорив оборони за допомогою тактичної ядерної зброї не стане геймченджером. А ось реакція Глобального Півдня, насамперед Пекіна, буде нервовою. І Кремль, як би не було, сьогодні економічно залежить від Китаю та Індії, з якими у Росії великий товарообіг", - сказав він. відео дня

Золотарьов додав, що Росія зберігає зв'язки з Глобальним Півднем, який не підтримує західні санкції. Однак у разі використання ядерної зброї ці канали можуть бути закриті.

"Тому позиція вищевказаних країн - не гуманізм, а прагматичний розрахунок. Адже витрати від застосування тактичної ядерної зброї набагато перевищують вигоди", - резюмував він.

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Ядерні погрози Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країни колективного Заході втратили страх перед ядерними погрозами з боку Росії та почали більш впевнено заявляти про подальшу підтримку України. Це усвідомлює і Кремль, посилюючи свої попередження про "червоні лінії", однак Київ і союзники ігнорують ці заяви. У статті Time зазначається, що Москва продовжує намагатися перешкодити постачанню зброї Україні, особливо, коли мова йде про системи, здатні завдавати ударів у глибокому тилу Росії.

Крім того, після невдалого випробування ядерної ракети "Сармат", Росія пригрозила США "дзеркальними заходами" у разі відновлення Вашингтоном випробувань ядерної зброї. За словами заступника міністра закордонних справ РФ Сергія Рябкова, якщо США відновлять ядерні випробування, Росія негайно вживе аналогічних дій.

Колишній заступник голови МЗС Індії Канвал Сібал застеріг Кремль, що застосування ядерної зброї призведе до втрати підтримки з боку країн Глобального Півдня, з якими Росія зараз підтримує зв’язок.

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