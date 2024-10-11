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"НАТО може дати відсіч": в Альянсі відповіли, чи варто боятись ядерних погроз РФ

Маріна Фурман
11 жовтня 2024, 17:55
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Генеральний секретар НАТО закликав союзників не піддаватися страху перед ядерними погрозами Путіна.
рютте, ядерка
Рютте заспокоїв союзників НАТО / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Союзники НАТО не повинні хвилюватися через ядерні погрози з боку Володимира Путіна, оскільки Альянс має достатню силу, щоб відповісти на будь-які виклики. Про це заявив новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю Sky News.

Марк Рютте пояснив, щорічні ядерні навчання країн-членів НАТО, які розпочнуться вже з наступного тижня, дають чіткий сигнал противникам, зокрема Путіну, що Альянс готовий відповісти на будь-яку загрозу.

"НАТО сильний. Ми можемо протистояти будь-якому супротивнику. У нас є все необхідне для того, щоб гарантувати безпеку і захищеність НАТО і те, що ми можемо дати відсіч будь-якій загрозі. І нас ніколи не залякає будь-хто поза межами НАТО, хто намагатиметься нам погрожувати. Тож це марна справа, краще б Путін це припинив", - заявив Рютте.

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Відповідаючи на запитання, чи повинні союзники по НАТО прислухатися до брязкання російської зброї, Рютте відповів: "Ні, не повинні, і вони не прислухаються".

Хто такий Марк Рютте?

Марк Рютте – нідерландський політик, лідер Народної партії за свободу і демократію з 2006 до 2023 року. Прем'єрміністр Нідерландів з 14 жовтня 2010 року.

Після закінчення інституту працював упродовж десяти років у харчовій компанії, поки 2002 року не перейшов у сферу національної політики. Був міністром у соціальних справ, згодом – освіти, культури і науки в першому і другому уряді Балкененде, очолював фракцію Народної партії за свободу і демократію в другій палаті Генеральних штатів.

Рютте оголосив про намір балотуватись на посаду Генерального секретаря НАТО замість Єнса Столтенберґа в жовтні 2023, і його намір отримав офіційну підтримку від урядів США, Великої Британії, Німеччини і Франції у лютому 2024 року. Маркові Рютте протягом наступних місяців вдалося подолати опозицію Туреччини, Угорщини, Словаччини і Румунії, причому його останній конкурент, президент Румунії Клаус Йоганніс, відмовився від змагання за посаду в червні 2024 року, пише Вікіпедія.

Ядерний шантаж Росії - останні новини

Від початку повномасштабного вторгнення Путін регулярно лякає українців ядерною зброєю. Погрози з'являються з певною періодичністю і це викликає чималу тривогу. Політолог Андрій Золотарьов розповів за яких умов все ж таки Путін може натиснути на "червону кнопку".

Нещодавно, російські окупаційні війська вивели на бойове чергування стратегічні комплекси "Ярс", які здатні нести міжконтинентальні балістичні ракети з ядерним зарядом. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, причин з яких "Ярс" вийшов на бойове чергування небагато, це може бути ротація, але з іншого боку, в такий спосіб Путін може лякати Захід.

Водночас ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп повідомляв, що Росія все ж здатна застосувати ядерну зброю. Шарп наголосив, що Росія сама усвідомлює свою слабкість як у конвенційній війні, так і у неконвенційній. Однак її ядерний арсенал залишається потужним аргументом.

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