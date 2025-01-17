Офіційно: Нетаньяху підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС

Угода передбачає, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами її виконання.

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Нетаньяху підтвердив підписання угоди Ізраїлю з ХАМАС / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Коротко:

Ізраїль і ХАМАС підписали угоду

Партнери Нетаньяху по коаліційному уряду голосуватимуть проти

США підтримають Ізраїль, якщо ХАМАС відмовиться від будь-якої частини договору

Ізраїль і терористичне угруповання ХАМАС підписали 16 січня в Досі (Єгипет) угоду про звільнення заручників, утримуваних у Газі, та початок припинення вогню. Цю інформацію підтвердив офіс ізраїльського прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Перші заручники можуть вийти на свободу на день пізніше.

Як повідомляє The Times of Israel, на 17 січня Нетаньяху скликав засідання Кабінету міністрів із питань безпеки, щоб провести голосування щодо угоди.

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Однак представник прем'єр-міністра зазначив, що засідання уряду в повному складі відбудеться лише ввечері в суботу, 18 січня. Це пояснюється тим, що противники угоди повинні мати 24 години, щоб подати петицію до Верховного суду, а засідання в п'ятницю вдень не дасть їм достатньо часу для цього.

За даними видання, проведення засідання уряду в повному складі в суботу означає, що 24-годинний пільговий період на оскарження не завершиться до пізньої неділі. А це, своєю чергою, означає, що угода не набуде чинності до понеділка - на день пізніше, ніж було заплановано спочатку. Таким чином, першим трьом заручникам, які мали бути звільнені в неділю, доведеться почекати ще один день.

Згідно із заявою Офісу глави ізраїльського уряду, сім'ї 98 заручників, що залишилися, також отримали нову інформацію, у якій ідеться про те, що прем'єр-міністр доручив владі спільно працювати над підготовкою до приймання заручників, яких буде звільнено в рамках угоди.

"Держава Ізраїль віддана досягненню всіх цілей війни, включно з поверненням усіх наших заручників - як живих, так і мертвих", - додали в офісі Нетаньяху.

Тим часом виданняAxios із посиланням на два джерела пише, що угоду підписали представники Ізраїлю, Катару та ХАМАСу після кількох днів інтенсивних переговорів. Головний радник президента США Джо Байдена з питань Близького Сходу Бретт Макгерк підписав угоду від імені Сполучених Штатів.

Згідно з угодою, на першому етапі буде звільнено 33 ізраїльських заручників, серед яких жінки, діти, чоловіки віком понад 50 років і поранені. Також буде звільнено понад 700 палестинських в'язнів, зокрема 275 осіб, яких звинувачують у вбивстві ізраїльтян. Крім того, буде звільнено тисячу палестинців, затриманих під час війни, але не причетних до атак 7 жовтня.

Також до Сектора Гази буде доставлено гуманітарну допомогу, зокрема 600 вантажівок із гуманітарною допомогою та 50 бензовозів, 200 тисяч наметів і 60 тисяч мобільних будинків для переміщених осіб.

Угода передбачає, що Катар, Єгипет і США виступатимуть гарантами її виконання.

На шістнадцятий день перемир'я Ізраїль і ХАМАС почнуть переговори щодо другого етапу угоди, який передбачає звільнення решти заручників, постійне припинення вогню та повне виведення ізраїльських військ із Гази.

"Поки в Досі йшли переговори про угоду, партнери прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху по коаліційному уряду - міністр фінансів Бецалель Смотрич і міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір - заявили, що голосуватимуть проти угоди", - зазначає видання.

Тим часом Радник Трампа з національної безпеки Майк Волц заявив, що нова адміністрація поінформувала Нетаньяху про те, що якщо ХАМАС відмовиться від будь-якої частини угоди, США підтримають Ізраїль.

Волц заявив, що адміністрація Трампа забезпечить демілітаризацію Гази та знищення ХАМАСу.

Угода ХАМАСу з Ізраїлем - останні новини

15 січня ЗМІ повідомили, що Ізраїль і ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Газа. Офіційно про неї буде оголошено "найближчими годинами".

Новообраний президент США Дональд Трамп назвав своїм досягненням укладену угоду про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, заявивши, що вона не відбулася б без його перемоги в листопаді над віцепрезидентом Гарріс.

Своєю чергою, чинний президент США Джо Байден, коментуючи внесок Трампа та його команди в зусилля з припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, наголосив, що укладена угода є саме тією, яку він запропонував навесні минулого року.

Інші новини:

ХАМАС Повна назва - Ісламський рух опору, передає Вікіпедія.

Це палестинський ісламістський рух, що править в Секторі Газа (з липня 2007 року). Асоційоване військове крило - бригади Ізз ад-Дін аль-Кассам. ХАМАС визнано терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії, Європейському Союзі, також він заборонений в Йорданії та Єгипті. В Австралії та Великій Британії терористичним визнають лише військове крило ХАМАС. У Росії ХАМАС терористичною організацією не визнали, рух вважається легітимним партнером для переговорів, його лідери неодноразово відвідували Москву на запрошення президента Путіна.

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