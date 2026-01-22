Один мільйон кожному: Трамп придумав 'ідеальну угоду' щодо Гренландії - Daily Mail

Президент США нібито має намір запропонувати жителям острова фінансову компенсацію за згоду на приєднання до США.

https://glavred.net/world/odin-million-kazhdomu-tramp-pridumal-idealnuyu-sdelku-po-grenlandii-daily-mail-10734428.html Посилання скопійоване

Трамп придумав "ідеальну угоду" щодо Гренландії / Колаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Як змінилися плани Трампа щодо Гренландії

Скільки США готові заплатити жителям острова за приєднання до Штатів

Президент США Дональд Трамп відмовився від загрози вторгнення в Гренландію і заявив, що погодив "рамки майбутньої угоди" щодо контролю над островом. Як пише Daily Mail, глава Білого дому має намір запропонувати місцевим жителям гроші за згоду на приєднання до Штатів.

Зазначається, що Трамп провів переговори з генсеком НАТО Марком Рютте. Потім стало відомо про скасування мит США для низки європейських країн і нові плани щодо Гренландії.

відео дня

Видання повідомляє, що Трамп розглядає можливість запропонувати жителям Гренландії, населення якої становить 57 тисяч осіб, по одному мільйону доларів кожному, якщо вони проголосують за приєднання до Сполучених Штатів.

Як писав Главред, минулої ночі військові офіцери НАТО обговорювали угоду, згідно з якою Данія поступиться США "невеликими ділянками гренландської" території, де вона зможе будувати військові бази.

За даними The New York Times, чиновники порівняли цю пропозицію з військовими базами Великої Британії на Кіпрі, які вважаються суверенними британськими територіями.

Трамп заявив журналістам, що це "найбільш довгострокова угода". Коли його запитали, як довго вона може тривати, президент США відповів: "Нескінченно. Немає обмежень за часом. Ця угода назавжди".

Гренландія / Інфографіка: Главред ​

Плани Трампа щодо Гренландії - що відомо

Як писав Главред, міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент говорив, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією продиктована "слабкістю" Європи і стратегічними інтересами США.

19 січня президент США Трамп звинуватив Данію в тому, що впродовж 20 років країна нібито нічого не робила з російською загрозою для острова. Глава Білого дому заявив, що настав час це змінити.

На Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент США Дональд Трамп заявив, що не має наміру застосовувати військову силу для захоплення Гренландії. Водночас він підтвердив своє бажання встановити контроль над островом. За словами американського лідера, Сполучені Штати "нічого не отримають", якщо не вдатися до силового сценарію, проте він запевнив, що такого кроку не буде.

Варто зазначити, що раніше прем'єр-міністр Гренландії Йенс-Фредерік Нільсен на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен заявив, що острів "вибирає Данію" та не буде належати Вашингтону та управлятися ним.

Трамп різко відреагував на заяву Нільсена про те, що острів має намір і надалі залишатися в союзі з Данією. За словами Трампа, така позиція може обернутися для гренландського політика "великою проблемою".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред