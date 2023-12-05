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"Дуже мужньо": США оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ

Руслана Заклінська
5 грудня 2023, 11:45
США надалі підтримуватимуть Україну, а пакет допомоги можливо схвалять найближчим часом.
'Дуже мужньо': США оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ
США назвали досягнення контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Council on Foreign Relations

У США продовжують підтримку України. Збройні сили України досягли значних результатів під час літнього контрнаступу. Про це сказав офіційний представник Держдепартаменту США, Денієл Сайзек, в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Що стосується контрнаступу, Україна повернула собі територію та відкрила морські шляхи. Це значне досягнення. Українські військові діяли дуже мужньо", - зазначив політик.

Він додав, що США продовжують вести регулярні консультації з урядом України, особливо щодо ситуації на фронті.

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"Наша держава отримує інформацію про те, що відбувається прямо від президента Зеленського, і ми розуміємо, що це важка ситуація. Проте уряд США вважає, що збройні сили України вже показували свої здібності. І зараз треба думати про те, що буде далі", - додав Сайзек.

Підтримка Сполучених Штатів

За словами представника Держдепартаменту США, результати контрнаступу ЗСУ не повинні впливати на рівень підтримки від Сполучених Штатів. Існує можливість, що пакет допомоги для України буде схвалено найближчим часом.

"Що ми знаємо зараз? Президент Байден направив Конгресу США запит на 61 мільярд додаткової військової допомоги Україні, і це питання обговорюється саме зараз у Конгресі", - додав він.

Сайзек сказав, що двопартійна підтримка України продовжується в Конгресі і адміністрація президента Байдена сподівається на швидке затвердження нового пакету допомоги Україні. Щодо можливості схвалення допомоги цього року, політик наголосив, що, хоча точно передбачити майбутнє неможливо, президент Байден активно просить про цей пакет допомоги. Тому це може статися в найближчому майбутньому.

Військова допомога від США

Нагадаємо, постачання військової допомоги Україні від США може припинитися, якщо Конгрес не схвалить фінансування. Це повідомив радник президента США з питань безпеки Джейк Салліван під час брифінгу. Нині Конгрес розглядає питання про підтримку України.

Як раніше повідомляв Главред, Палата представників США 15 листопада прийняла проект двоетапного тимчасового фінансування уряду, в якому не передбачено виділення коштів для допомоги Україні та Ізраїлю. Цей законопроект, внесений спікером Майком Джонсоном, має на меті уникнути можливого "шатдауну".

Також заступниця спікера Пентагону, Сабріна Сінгх, оголосила, що Сполучені Штати Америки планують і надалі надавати Україні військову допомогу. Однак, вона вказала, що розміри цих пакетів будуть меншими.

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