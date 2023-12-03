'Самотужки ми не витягнемо': майор ЗСУ розповів про загрозу Третьої світової

Для Європи, яка дуже хвилюється за свою безпеку, це буде набагато небезпечніше, вважає Гетьман.

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Гетьман попередив про початок Третьої світової / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗСУ, Донецька окрема бригада Сил територіальної оборони

Військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, якщо Україні разом із західними партнерами, які постачають озброєння, не вдасться розбити російську армію, то розпочнеться Третя світова війна.

В ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua він зазначив, що Україна дуже залежна від постачання зброї від партнерів, адже самостійно наша країна не зможе протистояти.

"Самотужки ми не витягнемо. Росія самотужки не витягує, а ми тим більше. Наш військово-промисловий комплекс за потужністю менший, ніж ВПК Росії. І російський не витягує, він звертається за допомогою до інших країн. Нам треба стримати можливий наступ росіян і накопичувати зброю для весняних наступальних дій і шматувати російську армію. Ще раз: наша перемога буде тільки тоді, коли ми знищимо російську армію. Песимістично, якщо не буде допомоги, чи зможемо ми втримати російську навалу - навряд чи. Це не означатиме мир. У будь-якому випадку ми не здамося", - розповів Олексій Гетьман. відео дня

За словами експерта, в такому разі війна в Україні, що триває зараз, коли можна намалювати лінію фронту, перетвориться на локальні бойові дії.

"Це буде партизанська війна з нашого боку. Для Європи, яка дуже хвилюється за свою безпеку, це буде набагато небезпечніше. Ризики, що західна підтримка зменшуватиметься є, вона і зараз зменшується. Це пов'язане з політичними процесами всередині цих країн. Виборами і страхом багатьох високопосадовців у країнах, що конфлікт з Росією може перекинутись на них, а це дуже небезпечно. Знову ж таки, лякалки ядерною зброєю, вони діють", — розповів Олексій Гетьман.

Війна в Україні - це не дуже вигідно для наших західних партнерів, адже нам треба допомагати, витрачати гроші, ресурси, погіршувати взаємовідносини з країнами, які підтримують Росію, каже Олексій Гетьман. Однак, за його словами, інакше буде гірше.

"Треба обирати менше з двох зол. На жаль, війна вже розпочалася, і це не локальний конфлікт десь на сході нашої країни. Це по великому рахунку початок Третьої світової. Якщо нам вдастся розбити російську армію разом з нашими партнерами, то Третя світова може не розпочатися. Якщо не вдастся, то вона розпочнеться по всій Європі, по всьому світу", - каже Олексій Гетьман.

Військова допомога Україні

Нагадаємо, що Євросоюз погодив допомогу для України на 50 млрд євро. ЄС погодив пакет допомоги для України на чотири роки, рішення ніким не оскаржувалося, повідомив єврокомісар з бюджету Йоханнес Хан.

США перенесли поставки Україні далекобійних авіабомб GLSDB. Поставка ракет компанією Boeing - головним підрядником GLSDB - відбудеться в кінці грудня, після чого підуть кілька місяців випробувань.

Німеччина передає Україні новий пакет військової допомоги. Українським військовим передадуть на фронт автомобілі, системи виявлення дронів та іншу техніку, а також боєприпаси.

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