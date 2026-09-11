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"Червона загроза" для Києва: Росія готує масований удар балістикою з КНДР, що відомо

Юрій Берендій
11 вересня 2026, 21:23
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В ніч на 12 вересня в Україні зберігається ризик масштабної атаки по Києву та Київській області, зокрема із застосуванням балістичних ракет.

Моніторингові канали попереджають про загрозу ракет з КНДР / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Главред

Ключові тези:

  • РФ може завдати масованого балістичного удару по Києву
  • Для столиці оголошено червоний рівень небезпеки на цю ніч
  • Залп балістики з КНДР може перевищити десяток ракет

Російські окупаційні війська можуть завдати нового масованого удару балістичними ракетами по Києву в ніч на 12 вересня. Для столиці оголошено "червоний рівень" загрози. Про це повідомляють моніторингові канали.

відео дня

За їх даними, під час майбутньої атаки РФ може запустити по Києву балістичні ракети з КНДР.

"Підвищена загроза корейської балістики для Києва/області протягом цієї ночі. Залп може перевищити десяток ракет", - попередили вони.

Балістичні ракети КНДР / Інфографіка: Главред

Водночас моніторинговий канал monitor оцінив рівень загроз для України в ніч на 12 вересня. За наведеними даними, чтратегічна авіація РФ наразі не активна, а загроза застосування реактивних безпілотників оцінюється як низька.

Водночас повідомляється, що поодинокі БпЛА вже атакували Київську, Житомирську, Сумську та Харківську області. Протягом ночі також можливі додаткові запуски ударних дронів із районів Донецька та Орла.

Балістична загроза для України в ніч на 12 вересня, за оцінкою моніторингового каналу, перебуває на середньому рівні.

Яка ціль ударів північнокорейськими ракетами - коментар експерта

Залучення північнокорейських ракетників і нових пускових установок може дозволити Росії наростити масштаби ракетних ударів по Україні, а однією з головних цілей Кремля, ймовірно, стане Київ. Про це повідомив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"На жаль, північнокорейські ракетники додадуть нам головного болю: чим більше боєздатних пускових установок, тим більшими будуть залпи ракет по українській території. Дальність північнокорейських ракет значна: зона ураження на нашій території становитиме до 500 км", - підкреслив Жданов.

Водночас питання про конкретні райони дислокації таких підрозділів залежатиме від оперативних планів російського командування. Жданов припускає, що для цього можуть використати кілька регіонів РФ, розташованих поблизу України.

"Де Росія розмістить пускові установки північнокорейських ракет – вгадати складно: це можуть бути Ростовська, Воронезька, Бєлгородська, Курська, Брянська області РФ. Лише російський Генштаб визначить, яка ділянка для нього є найважливішою з точки зору вогневого ураження", - додав Жданов.

Окремо експерт вказав на можливий політичний і психологічний розрахунок Кремля. На його думку, атаки по столиці можуть розглядатися Москвою як інструмент тиску на суспільство та спроба вплинути на його ставлення до продовження війни.

"Гадаю, що Росія націлить північнокорейські ракети на Київ та Київську область, адже в будь-якій державі столиця має великий вплив на формування громадської думки. А Росії необхідно зламати опір українського суспільства і змусити нас визнати, що поганий мир кращий за хорошу війну", - додав Жданов.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про можливість атак РФ на пункти пропуску на кордоні з Польщею. Він наголосив на можливі атаки на переходи і необхідності готовності країн Європи. Минулої ночі спільними діями українських і польських служб уже вдалося зняти пряму загрозу одному з прикордонних переходів.

ДСНС повідомила про наслідки нічної атаки на Київську область, під час якої постраждали складські приміщення. Рятувальники зазначили, що відбувалися повторні удари по складах під час гасіння пожежі. Пожежу в Бучанському районі локалізували і повідомили, що поширення вогню немає.

Моніторинговий канал єРадар оприлюднив інформацію про потенційні цілі у столиці. У повідомленні вказали на понад 20 АЗС під загрозою у різних районах Києва. Як зазначали, 9 вересня окупанти вже завдали першого удару по АЗС у столиці і внаслідок цього виникла пожежа та поранено кількох людей.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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