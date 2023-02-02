Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху наказав переглянути політику країни щодо постачання зброї Україні - ЗМІ

Раніше у США побоювалися, що новий прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху може вибрати проросійський вектор політики через свою "дружбу" з директором РФ Путіним.

Уряд Нетаньяху перегляне своє ставлення до питання військової допомоги Україні - ЗМІ / УНІАН

Голова уряду Ізраїлю Беньямін Нетаньяху наказав переглянути політику Єрусалиму з питання постачань озброєнь Україні. На ізраїльську державу чинять тиск США - раніше у Вашингтоні побоювалися, що Нетаньяху через свою "дружбу з Путіним" може вибрати проросійський вектор політики. Перегляд курсу на допомогу Києву буде проводиться під керівництвом силових структур, дипломатії та Офісу прем'єра, проте високопосадовці припускають, що особливих змін не відбудеться.

Як повідомляє ізраїльське видання Walla, Нетаньяху доручив переглянути політику Єрусалиму щодо постачання озброєнь Україні.

Колективний Захід на чолі з США чинить тиск на Ізраїль з питання зброї для Києва, проте раніше більшість закликів відхилялася, оскільки держава побоюється напруженості у відносинах з РФ і зростання рівня загрози ізраїльській безпеці у Сирії.

При цьому у Вашингтоні вже висловлювали своє занепокоєння через те, що Ізраїль може зайняти більш проросійську позицію у зв'язку із "дружбою" Нетаньяху з директором країни-агресора Росії Володимиром Путіним.

Журналісти з посиланням на високопоставлених Ізраїльських чиновників пишуть, що політика щодо постачання Україні озброєнь переглядається штабом національної безпеки в Офісі прем'єра за участю Міноборони, МЗС і Моссада.

Нетаньяху раніше сказав держсекретареві США Блінкену про те, що новий ізраїльський уряд буде робити для України не менше, ніж минулий. Після серії дипломатичних перемовин американці дійшли висновку, згідно з яким Ізраїль не посилюватиме відносини з окупантом Росією.

Також підкреслюється, що в Міноборони і розвідці Ізраїлю зростає кількість високопоставлених прихильників підходу, що передбачає надання допомоги Україні таким чином, щоб це "не зашкодило" відносинам з Москвою. Наприклад, Ізраїль може дозволити третім країнам передавати Україні ізраїльські системи озброєнь, які знаходяться на балансі їхніх армій.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху сказав, що він готовий стати посередником у перемови нах України з Росією. Нетяньяху дасть позитивну відповідь, якщо його про це попросять Київ, Москва і Вашингтон.

Раніше Нетаньяху заявив, що Ізраїль готовий посилити свою активність у наданні військової допомоги Україні. За словами прем'єра, він вивчає можливість передачі українській державі системи ППО Залізний купол.

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