'Помста Росії': Ізраїль міг почати постачання зброї до України - Defense Express

Десятки тисяч одиниць трофейного озброєння Ізраїль може передати Україні, щоб помститись Росії за підтримку бойовиків, зазначають ЗМІ.

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Стало відомо, яку зброю може отримати Україна від Ізраїлю / Колаж Главред, фото: скрріншот із відео

Про що йдеться у матеріалі Defense Express:

Ізраїль може почати постачання зброї до України

Мова йде про трофейну зброю, яку РФ та Іран передавали бойовикам Хамас та Хезболли

Попри офіційний нейтралітет Ізраїлю у питанні надання військової допомоги Україні, що передбачає відмову від передачі або продажу зброї, а також блокування її реекспорту через інші країни, цілком можливо, що позиція Ізраїлю зміниться. Про це повідомляє видання Defense Express.

Зокрема, за даними сервісів відстеження авіаперельотів, були зафіксовані рейси американських літаків між ізраїльською авіабазою Hatzerim та польським Жешувом, який є ключовим логістичним центром для передачі озброєння Україні. Крім того, з осені минулого року в Ізраїлі розглядається ініціатива на урядовому рівні передати Україні зброю, вилучену у ХАМАС та Хезболли.

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"І якщо цей процес дійсно почався, то Ізраїль прийняв доволі прагматичне рішення, бо замість витрат на утилізацію передає зброю тому, кому вона потрібна. А також мстить тим, хто її й передавав терористам - РФ. Бо Кремль на офіційному рівні залюбки приймав лідерів Хезболли, а також, офіційно має за стратегічного союзника Іран, який має на меті знищення Ізраїлю", - йдеться у матеріалі.

Аналітики зазначають, що основною зброєю в арсеналах ХАМАС та Хезболли є російське та іранське озброєння. Це підтверджується відеоматеріалами ЦАХАЛ, які демонструють знайдені сховки зброї. Під час операції на півдні Лівану військові взяли трофеями понад 85 тисяч одиниць озброєння, ракет і спорядження, що належали Хезболлі.

Серед захопленого — реактивні системи залпового вогню, так звані "технічки" (пікапи із зенітними установками чи кулеметами великого калібру), протитанкові комплекси, гранатомети, міномети, а також тисячі одиниць стрілецької зброї та боєприпасів. Щобільше, у листопаді стало відомо, що ЦАХАЛ навіть розглядає можливість використання трофейних російських ПТРК "Корнет" і іранських Almas.

"І вочевидь саме про такий перелік озброєння, яке може бути передане Ізраїлем до України, й може йти мова. При цьому часом це навіть невживана зброя, у заводській упаковці", - зазначили в Defense Express.

Експерти вважають, що передача легкого озброєння зараз виглядає найбільш ймовірним сценарієм порівняно з іншими варіантами. Це стосується навіть попри те, що ЦАХАЛ під час нещодавньої операції в Сирії здобув трофеями кілька танків. Як повідомило ізраїльське оборонне відомство, в цій операції було захоплено 3300 одиниць озброєння.

Хоча обговорюється можливість передачі Ізраїлем систем Patriot за підтримки США, на цей момент більш реалістичним виглядає передання саме легкого озброєння.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, нещодавно з’явилася інформація про те, що Сполучені Штати припиняють фінансування для України. Володимир Зеленський коментуючи рішення нової адміністрації президента США Дональда Трампа про тимчасове зупинення зовнішньої допомоги на 90 днів наголосив, що військова допомога США для України не припиняється.

Уряд Німеччини оновив список наданої Україні військової допомоги. Згідно з інформацією Міністерства оборони Німеччини, за останній час було передано тисячі артилерійських снарядів і 600 ударних дронів.

Водночас канцлер Німеччини Олаф Шольц поки не погодив новий великий пакет військової допомоги Україні, запропонований Міністерством закордонних справ і Міністерством оборони. За даними Spiegel, в уряді тривають дискусії щодо виділення додаткових 3 млрд євро для надання необхідного озброєння до дострокових виборів 23 лютого, ініційовані міністеркою Анналеною Бербок і міністром Борісом Пісторіусом.

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