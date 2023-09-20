Принесли карту без України: прем’єр Ізраїлю оконфузився перед Зеленським

На зустріч з президентом України у Нью-Йорку ізраїльська делегація принесла з собою карту світу. Але вона була застарілою і містила на собі зображення СРСР.

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Прем’єр Ізраїлю оконфузився перед зустріччю із Зеленським/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, israelhayom.co.il

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з прем’єрміністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. Під час їхньої зустрічі ледь не трапився дипломатичний казус.

Нетаньягу попросив, щоб його підлеглі принесли з собою карту світу. Але карта, яку ізраїльська делегація взяла з собою, була застарілою – на ній не було України, але був Радянський Союз. Про це повідомляє місцеве видання Israelhayom.

Як виявилося, з ізраїльського консульства привезли карту 1960-х років. Свою помилку делегація з Ізраїлю побачила в останній момент, але мапу ще встигли прибрати до початку зустрічі Зеленського і Нетаньягу.

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Про що говорили президент України і прем’єр Ізраїлю

Зеленський і Нетаньягу під час зустрічі обговорили подальшу співпрацю двох держав. Також український лідер розповів ізраїльському прем’єру про атаки, які країна-агресорка Росія здійснює по об'єктах цивільної та критичної інфраструктури та по українських портах.

"Переговори з прем’єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу щодо нашої співпраці, зокрема в цивільній обороні. Поінформував про удари РФ іранськими дронами по наших містах, портах, критичній інфраструктурі. Поділяємо занепокоєння зростанням військової співпраці РФ та Ірану", – розповів Зеленський.

Візит Зеленського в Нью-Йорк

Нагадаємо, 18 вересня Зеленський прибув у Нью-Йорк для виступу на засіданні Генасамблеї ООН. Також у нього запланована низка зустрічей. Зокрема, запланована зустріч з американським президентом Джо Байденом.

Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН заявив, що РФ починає нову війну кожне десятиліття. Він переконаний, що Росію потрібно позбавити ядерної зброї, як це свого часу зробила Україна. Також він говорив про викрадення окупантами українських дітей, формулу миру, імпорт зерна тощо.

Нагадаємо, Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. За його словами, якщо ракети не будуть надані, це призведе до втрат у полі бою в Україні. Глава держави в інтерв'ю американському виданню CNN нагадав про бажання України отримати ракети великої дальності від США. Американський лідер Джо Байден досі розглядає рішення про передачу ATACMS.

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