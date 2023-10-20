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Про балістику і "шахеди" можна забути: Жданов розповів, як Іран може "кинути" РФ

Аліна Дембіцька
20 жовтня 2023, 04:00
Є всі шанси, що загострення навколо сектора Гази відіб'ється на іранських військових поставках Росії, каже Жданов.
Путин, Иран
Жданов розповів, як Іран може "кинути" РФ / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, defence-ua com, скріншот із відео

Іран може переглянути свої поставки озброєнь країні-агресорці Росії через загострення ситуації в Ізраїлі. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

"Якщо Іран нехай навіть не готується до нападу на Ізраїль, а просто відчуває реальну загрозу для своєї цілісності і суверенітету, то, звичайно ж, на чільне місце поставить накопичення техніки й озброєння. Тому є всі шанси, що загострення навколо сектора Гази відіб'ється на іранських військових поставках Росії", - зауважив Жданов.

За його словами, Іран тепер точно не віддасть балістичні ракети, розуміючи, що далекобійні засоби вогневого ураження – це основа воєн. Також цілком можливо, що він скоротить поставки боєприпасів і "шахедів" Росії.

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"Крім того, ми ще не знаємо, яка ситуація складеться на політичній арені у зв'язку з цією історією. Адже якщо Іран втягнеться в цей конфлікт прямо або непрямо, йому буде необхідна підтримка. А хто може його підтримати? Тільки Росія", - сказав військовий експерт.

Він також підкреслив, що на підтримку Китаю Іран може розраховувати тільки "під килимом".

"Китай ніколи не піде на відкриту конфронтацію, така вже основа його політики. Ніякої прямої конфронтації – тільки підкилимні ігри, тільки вичікувальна позиція. Тому Іран, аби не залишитися на самоті, підтягне Росію, яка і зараз активно підтримує ХАМАС. Плюс РФ викрили в тому, що вона озброювала його. Тож Росії доведеться якось реагувати", - зауважив Жданов.

Полковник запасу сказав, що все це ще більше зміцнить позиції України і послабить позиції РФ. Адже тоді будь-яка країна, яка спробує закликати "зберегти обличчя Путіну", опиниться в безглуздому становищі.

"Тому в політичному сенсі нам вигідна така ситуація: чим більше Росія вляпується в цей конфлікт разом з Іраном, тим легше і простіше буде нам. А зміни позиції країн щодо Росії можуть викликати збільшення поставок озброєння нам", - додав Жданов.

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися із сектора Гази.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни.

Іран пригрозив Ізраїлю втручанням у війну Єрусалиму проти терористів ХАМАС у разі продовження військової операції щодо Сектора Гази. Війна може стати регіональною, якщо Тегеран вступить в неї прямо або побічно. США намагаються утримати ситуацію від можливої ескалації.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

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Іран Напад ХАМАС на Ізраїль
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