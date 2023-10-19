Чого чекати на фронті навесні: експерт спрогнозував дії Росії

Просування ВСУ навесні залежатиме, зокрема, від наданих пакетів військової допомоги від Заходу. Від цього буде відштовхуватися й армія загарбників.
Як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пакети оборонного характеру не дозволять Україні досягти суттєвого прогресу у контрнаступі.
А ось у разі передачі Україні наступального озброєння росіяни будуть щосили намагатися продовжувати втягувати ЗСУ в бої на сході.
"Тому що захист півдня для ворога зараз є пріоритетним завданням", - пояснив Мусієнко.
А далі, залежно від пакетів допомоги, росіяни коригуватимуть свої дії.
Мусієнко також не виключає можливості, що ЗСУ можуть дати успішний зустрічний бій навіть в умовах наступу ЗС РФ, відбити атаки, перейти у наступ і досягти певних успіхів тактичного характеру.
Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:
Не треба виключати і певних несподіванок, які можуть бути з українського боку, і дій ЗСУ на інших напрямках.
"Зокрема, на півдні. І не тільки на Мелітопольському, а, можливо, і з правого на лівий берег Херсонщини. Це так само робота малих груп і потужна вогнева підтримка, які можуть створювати певні умови для відвойовування нових рубежів і плацдармів. Можливо, не стратегічного характеру, але тактичного", - висловився Мусієнко.
Хто такий Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
Росія пішла в новий наступ
Уже кілька тижнів окупанти ведуть новий масштабний наступ на сході України, щоб змусити Генштаб ЗСУ перекинути війська з півдня, де у захисників намітився певний успіх.
Найагресивніші бої ведуться на Авдіївському напрямку. Тут ворог намагається оточити місто та у перспективі вийти на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.
Крім того, ЗС РФ стягують ресурси на Куп'янськ. Через місто проходить важливий для окупантів залізничний вузол.
Але у агресорки нічого не виходить - Росія зазнає величезних втрат у військах і техніці. Наприклад, напередодні стало відомо про ще одну "епічну" битву під Авдіївкою, у ході якої противник, маючи суттєву перевагу в живій силі, втратив 63 од. військової техніки. Усе поле бою вкрите трупами російських солдатів.
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