Чого чекати на фронті навесні: експерт спрогнозував дії Росії

Олександр Мусієнко допускає, що російські війська підуть у новий наступ навесні.

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ЗСУ ведуть активну оборону і одночасно просуваються вперед / Фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, командування Об'єднаних Сил ЗС України

Просування ВСУ навесні залежатиме, зокрема, від наданих пакетів військової допомоги від Заходу. Від цього буде відштовхуватися й армія загарбників.

Як розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, пакети оборонного характеру не дозволять Україні досягти суттєвого прогресу у контрнаступі.

А ось у разі передачі Україні наступального озброєння росіяни будуть щосили намагатися продовжувати втягувати ЗСУ в бої на сході.

"Тому що захист півдня для ворога зараз є пріоритетним завданням", - пояснив Мусієнко.

А далі, залежно від пакетів допомоги, росіяни коригуватимуть свої дії.

Мусієнко також не виключає можливості, що ЗСУ можуть дати успішний зустрічний бій навіть в умовах наступу ЗС РФ, відбити атаки, перейти у наступ і досягти певних успіхів тактичного характеру.

Дивіться відео інтерв'ю Олександра Мусієнка Главреду:

Не треба виключати і певних несподіванок, які можуть бути з українського боку, і дій ЗСУ на інших напрямках.

"Зокрема, на півдні. І не тільки на Мелітопольському, а, можливо, і з правого на лівий берег Херсонщини. Це так само робота малих груп і потужна вогнева підтримка, які можуть створювати певні умови для відвойовування нових рубежів і плацдармів. Можливо, не стратегічного характеру, але тактичного", - висловився Мусієнко.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко-блогер і експерт. Є головою недержавної організації"Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

Росія пішла в новий наступ

Уже кілька тижнів окупанти ведуть новий масштабний наступ на сході України, щоб змусити Генштаб ЗСУ перекинути війська з півдня, де у захисників намітився певний успіх.

Найагресивніші бої ведуться на Авдіївському напрямку. Тут ворог намагається оточити місто та у перспективі вийти на Нью-Йорк, Костянтинівку і Покровськ.

Крім того, ЗС РФ стягують ресурси на Куп'янськ. Через місто проходить важливий для окупантів залізничний вузол.

Але у агресорки нічого не виходить - Росія зазнає величезних втрат у військах і техніці. Наприклад, напередодні стало відомо про ще одну "епічну" битву під Авдіївкою, у ході якої противник, маючи суттєву перевагу в живій силі, втратив 63 од. військової техніки. Усе поле бою вкрите трупами російських солдатів.

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