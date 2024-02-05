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"Потрібно бути готовими до будь-якого сценарію": у Польщі не виключають нападу РФ

Анна Ярославська
5 лютого 2024, 12:20
Міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі зараз дуже напружена.
Армія Польщі, Путін, окупанти
У Польщі допустили напад Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот, МО РФ

Якщо Україна програє війну, країна-агресор РФ може напасти на одну з країн НАТО, зокрема - на Польщу. Такий розвиток подій не виключив міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш.

За його словами, ситуація у світі зараз напружена.

"Не можна звикати до війни, не можна забувати про неї. Ситуація дійсно дуже серйозна, і все більше країн це відчувають", - сказав міністр в інтерв'ю польському виданню Super Express.

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Косиняк-Камиш відповів на запитання, чи припускає він найгірший сценарій, коли Україна програє війну, а Росія запланує агресію проти Польщі.

"Я припускаю будь-який сценарій та сприймаю найгірші найсерйозніше. Це роль міністра оборони в ситуації, в якій ми сьогодні опинилися. Це не слова, викинуті на вітер", - зазначив він.

"Ситуація у світі дуже серйозна. Це не лише Україна, це також райони Червоного моря і Тихого океану. Потрібно бути готовим до будь-якого сценарію, тому ми проводимо аудит, робимо висновки, заповнюємо прогалини, наприклад, щодо зброї", - сказав польський міністр оборони.

Ризик війни НАТО та Росії

Глава Генштабу Румунії Влад Георгіце вважає, що, якщо Україна програє у війні, то наступною метою країни-агресора Росії може стати Молдова. Він попередив про згубність зволікання і закликав вжити заходів і не ігнорувати напругу на Західних Балканах.

Генерал-майор запасу, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун вважає, що країни пострадянського простору можуть зіткнутися з найбільшими загрозами російського вторгнення. Зокрема, загроза нависла над Казахстаном, а в короткостроковій перспективі - над Грузією та Вірменією.

Ягун також вважає, що в разі нападу РФ країни Балтії не змогли б стримати натиск. Однак після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, концепція змінилася - Латвії, Литві та Естонії не доведеться чекати на допомогу від Альянсу цілий місяць - п'ята стаття НАТО спрацює одразу, без зволікань.

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