Чи можлива війна НАТО та РФ: в ISW оцінили ймовірність прямої конфронтації

Росія намагається посіяти нестабільність і встановити інформаційні умови для майбутніх агресивних дій проти держав-членів НАТО і їхнії сусідів.

https://glavred.net/world/vozmozhna-li-voyna-nato-i-rf-v-isw-ocenili-veroyatnost-pryamoy-konfrontacii-10533593.html Посилання скопійоване

Наскільки можлива війна НАТО та РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Кремлівські пропагандисти активно працюють над створенням інформаційних передумов для виправдання можливої агресії Росії проти НАТО. Стаття в німецькому виданні BILD щодо можливої війни між НАТО та Росією не є "необгрунтованою", оскільки останнім часом з Кремля звучать постійні погрози. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

В ISW зауважили, що російські офіційні особи, включаючи президента Путіна, постійно погрожували НАТО. Кремлівські пропагандисти "намагаються посіяти нестабільність і встановити інформаційні умови для можливих майбутніх агресивних дій Росії проти держав-членів НАТО та їхніх сусідів".

Аналітики ISW вказують на важливість подальшої підтримки Заходом України. За їх словами, нездатність України стримати російську армію може відкрити дорогу російським військам у напрямку заходу України вздовж кордону з країнами НАТО, що поставило б перед НАТО нові і дорогі оборонні вимоги.

відео дня

Стаття BILD про війну НАТО та Росії

Нагадаємо, німецьке видання BILD повідомило про секретні документи Німеччини, в яких описано можливий "шлях до конфлікту" між Росією та НАТО, включаючи деталі дій кожної сторони місяць за місяцем. Кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО та початок війни влітку 2025 року.

Також в НАТО прокоментували статтю BILD і зазначили, що матеріал видання щодо "готовності НАТО до війни з Росією" ґрунтується на навчальному сценарії, який завжди передбачає вигадані варіанти розвитку подій. Директор Центру передового досвіду НАТО Яніс Сартс пояснив, що ці сценарії використовуються для перевірки військових можливостей країн у конкретних галузях під час навчань.

Крім цього, представниця МЗС Росії Марія Захарова зневажливо прокоментувала план Німеччини щодо відбиття гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Вона порівняла інформацію з "гороскопом" і насипала образи німецькому зовнішньополітичному відомству та журналістам.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.