Якщо між Заходом і РФ вибухне війна, Москва може відрізати країни Балтії від НАТО - генерал США

Для Заходу буде великою проблемою, якщо Росія перекриє Сувалкський коридор, який з'єднує країни Балтії з ЄС і НАТО - Ходжес / УНІАН

Можливий сценарій, за якого криза з мігрантами біля білорусько-польського кордону може перерости в бойове зіткнення країн Заходу з Росією. У такому випадку може вибухнути боротьба за контроль над Сувалкським коридором. Якщо росіяни і білоруси закриють цю ділянку, то країни Балтії будуть відрізані від НАТО і ЄС. Про це заявив колишній командувач військами США у Європі Бен Ходжес.

У інтерв'ю РБК-Україна провідний військовий експерт Центру аналізу європейської аналітики у Вашингтоні розповів про те, що є ймовірність, за якої рішенням Москви може статися військовий конфлікт між Заходом і Росією.

читайте такожВступ України до НАТО і захист Альянсу від нападу ворога: Столтенберг назвав Києву умовиЗа його словами, сторони можуть зіштовхнутися за Сувалкський коридор – територію Польщі та Литви, яка проходить між Білоруссю і Калінінградом. Це стратегічно важлива ділянка, яка забезпечує сухопутне сполучення країн Балтії з Північноатлантичним альянсом і Євросоюзом. Якщо його буде перекрито, у Заходу виникнуть серйозні проблеми.

"Наприклад, Сувалкський коридор - це ключовий момент. Цей вузький шматок польської та Литовської території між Білоруссю і Калінінградом має стратегічне значення, тому що, як ви знаєте, це сухопутний зв'язок між нашими балтійськими союзниками (Литвою, Латвією та Естонією) і іншою частиною НАТО/ЄС. Якби його було перекрито або заблоковано силами РФ і Білорусі, у нас виникла б справжня проблема", - вважає Ходжес.

Також він додав, що Росія може почати діяти, використовуючи ситуацію з нелегальними мігрантами біля кордонів Польщі. Москва може прийняти рішення про втручання і на "тимчасовій" основі перекрити Сувалкський коридор. Подібний сценарій малоймовірний, проте виключати його не можна.

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"І в цей час Росія може вирішити, що вона повинна втрутитися через "гуманітарну кризу" або чогось ще, і в процесі "тимчасово" закрити Сувалкський коридор з двома його автомобільними дорогами і однією залізницею. Це малоймовірно, але, на мій погляд, цілком можливо", - підкреслив Бен Ходжес.

Міграційна криза на кордоні Польщі

У понеділок, 8 листопада, на білорусько-польському кордоні почалася міграційна криза. Мігранти зібралися біля КПП з Польщею для того, щоб потрапити на територію країни. Вони розділилися на дві колони: перша вирушила до пропускного пункту, друга – лісами в обхід законного кордону.

Далі мігранти зробили спробу силового прориву до Польщі. Вони намагалися зламати огорожу за допомогою щипців, лопат і колод. Польські силовики відбили атаку.

Пізніше мігранти спорудили наметовий табір біля кордону Польщі. Польська сторона заявила про декілька сотень спроб прориву через кордон з боку мігрантів.

У ніч на 10 листопада дві великі групи нелегальних мігрантів потрапили на територію Польщі. Одну з них польським правоохоронцям вдалося заарештувати.

13 листопада 50 нелегалів змогли прорватися до Польщі в районі Старзина.

Відповідно до позиції України та Заходу, криза з мігрантами біля кордонів Польщі спровокована главою Білорусі Олександром Лукашенком. Країни вимагають від ЄС вирішити питання і почати трибунал над Лукашенком.

Олександр Лукашенко заперечує звинувачення у провокації міграційної кризи і звинувачує Варшаву в скупченні мігрантів біля кордону Польщі.

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