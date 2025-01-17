Нова хвиля прихованої мобілізації в Росії: що задумав Путін - Згурець

Путін вже підписав указ про збори резервістів, тож процес може початися зовсім скоро.

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Москва за будь-яку ціну намагається продовжувати ведення війни в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Згурець:

Путін вперше за 20 років видав розпорядження проводити збори резервістів взимку

РФ має намір провести приховану мобілізацію

Ворожа армія вже не може створювати великі резерви

16 січня кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про збори резервістів. Йдеться про тих жителів країни-агресорки Росії, які перебувають у запасі і мають військовий фах.

Український журналіст, військовий експерт Сергій Згурець розповів на "Еспресо", що такі збори вперше за 20 років скликають саме взимку, що, фактично, свідчить про наміри РФ провести приховану мобілізацію.

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"Де-юре, коли йдеться про ці збори резервістів, то вони мають відбуватись на території РФ, де резервісти повинні вдосконалювати свої навички й, тож начебто їхня участь у бойових діях не передбачається. Втім, існує велика ймовірність того, що з цими резервістами, як і зі строковиками, будуть укладатись контракти. Оскільки саме це сьогодні є нагальною потребою російської окупаційної армії", - зауважив експерт.

Станом на сьогодні на тимчасово окупованих територіях України перебуває більше 600 тисяч російських військових, хоча у планах РФ було зосередити там до кінця 2024 року 800 тисяч особового складу.

"Цей план провалився через те, що були системні та суттєві втрати на полі бою. А от поновлення військ у противника йшло важко. Починаючи з III кварталу минулого року росіяни могли набирати лише 600 осіб на добру, тоді як на початку року - до 1000 осіб на добу", - пояснив Згурець.

Тому у ворога зараз немає змоги формувати великі резерви, а усіх новобранців одразу направляють на лінію фронту. Таким чином росіяни самі виснажуються від "війни на виснаження", яку намагаються продовжувати.

Мобілізація в Росії - останні новини

Раніше, як писав Главред, російський опозиціонер попереджав, що виснажливі бої на українському фронті даються в знаки для країни-агресора Росії. Чисельність ворожої армії стрімко скорочується, що змушує Кремль задуматись про радикальні методи вирішення цього питання, а саме мобілізацію.

Напередодні також міністр оборони України Рустем Умєров пояснив, що Росія використовує війська КНДР та найманців з інших країн, адже має проблеми з мобілізацією, але ворог нарощуватиме свою армію і надалі.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

Після цього стало відомо, що російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін підписав указ про призов на військові збори осіб, які перебувають у запасі.

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Хто такий Сергій Згурець Сергій Згурець - український журналіст і військовий експерт. Автор наукових видань про військово-промисловий комплекс України. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, головний редактор однойменного журналу. Член правління громадянської організації Ліга оборонних підприємств України, пише Вікіпедія.

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