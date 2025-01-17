Путін зізнався сам: Байден розповів, чого найбільше боїться диктатор

Під час особистої розмови Путін сказав Байдену чого найбільше боїться.

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Чого боїться Путін / колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот з відео

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Тактична ядерна зброя лякає всіх у Європі та Росію

Путін боїться удару з боку України

Його лякає те, що США можуть передати Києву нову ядерну зброю

Тактична ядерна зброя лякає всіх у Європі. Не виключенням є країна-агресор Росія. Про це сказав чинний президент США Джо Байден в інтерв'ю MSNBC.

"Тактична ядерна зброя в Європі лякала всіх до біса, навіть росіян. Навіть росіян", - наголосив він. відео дня

За його словами, під час особистої розмови Путін зізнався, що боїться удару з боку України.

Особливо Путіна лякало те, що США можуть передати Києву нову ядерну зброю, бо тоді "вже завтра ракети можуть полетіти на Москву".

У відповідь Байден запевнив, що цього не станеться, адже Україна не входить до НАТО, а інтеграція неможлива без докорінних змін у системі.

Байден розповів про страхи Путіна - відео:

Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Ядерна зброя - що відомо

Нагадаємо, як повідомляв Главред, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія могла застосувати ядерну зброю проти України. Від цього, ймовірно, Путіна втримав Китай.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ не достатньо жорстко реагує на ядерну загрозу з боку РФ. За його словами, необхідно вжити всіх можливих санкцій, щоб не дати жодному лідеру навіть подумати про це, Путіну чи будь-кому іншому.

Крім того, видання Newsweek писало, що посилення ядерної риторики та погрози лідера РФ Володимира Путіна активізували дискусії про можливість ядерної війни та повернення Києву ядерного озброєння.

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Хто такий Джо Байден? Джо Байден - американський державний і політичний діяч, 46-й президент США. Член Демократичної партії, раніше обіймав посаду 47-го віцепрезидента з 2009 до 2017 року за президента Барака Обами і представляв штат Делавер у Сенаті США з 1973 до 2009 року. Доктор права (1968). У квітні 2023 року Байден висунув свою кандидатуру в президенти. Після праймеріз Демократичної партії 2024 року він став можливим кандидатом партії на президентських виборах 2024 року, але в липні 2024 року зняв свою кандидатуру через проблеми з віком і здоров'ям, повідомляє Вікіпедія.

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