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Окупанти нарощують сили і створюють нові бригади: Умєров попередив про небезпеку

Даяна Швець
18 листопада 2024, 18:12
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З мобілізаційним ресурсом у Росії є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають.
Окупанти нарощують сили і створюють нові бригади: Умєров попередив про небезпеку
Росія збільшує власну армію, каже Умєров / колаж: Главред, фото: УНІАН, АрміяInform

Що стверджує Умєров:

  • Росія нарощує чисельність сил своїх військ
  • В Путіна є проблеми з мобілізацією, тому він залучає інші армії

Окупаційні війська Росії не лише нарощують чисельність, але й створюють нові бригади.

З такою заявою виставив міністр оборони Рустем Умєров на пресконференції у Києві 18 листопада, передає кореспондентка "Радіо Свобода".

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"Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету...

Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість", - каже Умєров.

Окрім цього, міністр оборони Рустем Умєров пояснив, що Росія використовує війська КНДР, адже має проблеми з мобілізацією.

Своєю чергою Україна, як пояснює міністр, працює над тим, щоб "створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції".

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Инфографика: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред повідомляв, що під Кураховим відбулася важлива битва. Окупанти використали бронетехніку для прикриття наступу піхоти, яка мала на меті захопити українські позиції, але ЗСУ зруйнували ці плани.

Окрім цього, ЗСУ розгромили та взяли в полон ворога. На Курщині оператори ССО ЗС України успішно "налетіли" на позиції противника.

Експерт Олег Жданов, своєю чергою, пояснив, чому Путіну доведеться самому припинити війну. Витрати Російської Федерації за її вторгнення в Україну будуть збільшуватись з кожним днем, вважає полковник запасу.

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Хто такий Рустем Умєров

Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим".

У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

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