Влада РФ посилює рекрутинг і перекладає відповідальність за пошук людей на підприємства.

Компаніям встановили квоти на відбір кандидатів залежно від кількості працівників

Бізнес зобов'язали відбирати працівників для контрактної служби

Квоти: від 2 до 5 кандидатів залежно від штату

Можливі штрафи до 1 млн руб за невиконання

У Рязанській області Росії влада зобов’язала підприємства формувати списки працівників, яких можуть залучити до військової служби за контрактом. Відповідний указ підписав губернатор регіону Павло Малков, пише Business Insider.

Що передбачає указ

Згідно з документом, компанії незалежно від форми власності мають до 20 вересня визначити "кандидатів" серед персоналу. Кількість таких працівників залежить від розміру бізнесу: для підприємств із чисельністю від 150 до 300 осіб передбачено щонайменше дві кандидатури, від 300 до 500 — три, а для компаній із понад 500 співробітниками — п’ять.

У самому указі не прописані прямі санкції за невиконання вимог. Водночас чинне законодавство передбачає штрафи до 1 млн рублів за перешкоджання реалізації подібних розпоряджень.

Навіщо це Кремлю

Це рішення розглядають як чергову спробу Кремля посилити комплектування армії на тлі значних втрат у війні проти України. Російська влада дедалі активніше шукає нові інструменти для рекрутингу, поєднуючи фінансові стимули з адміністративним тиском.

Експерти вказують, що подібні заходи можуть свідчити про ускладнення з набором контрактників, особливо у великих містах, де рівень готовності населення долучатися до служби знижується.

Додатковим фактором тиску залишається кадровий дефіцит. За оцінками російських чиновників, до 2030 року нестача робочої сили в країні може досягти 11 мільйонів осіб.

Про джерело: Business Insider? Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

