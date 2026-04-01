Нова схема мобілізації: Кремль знайшов підступний спосіб поповнити армію

Руслан Іваненко
1 квітня 2026, 18:39
Влада РФ посилює рекрутинг і перекладає відповідальність за пошук людей на підприємства.
Компаніям встановили квоти на відбір кандидатів залежно від кількості працівників

  • Бізнес зобов'язали відбирати працівників для контрактної служби
  • Квоти: від 2 до 5 кандидатів залежно від штату
  • Можливі штрафи до 1 млн руб за невиконання

У Рязанській області Росії влада зобов’язала підприємства формувати списки працівників, яких можуть залучити до військової служби за контрактом. Відповідний указ підписав губернатор регіону Павло Малков, пише Business Insider.

Що передбачає указ

Згідно з документом, компанії незалежно від форми власності мають до 20 вересня визначити "кандидатів" серед персоналу. Кількість таких працівників залежить від розміру бізнесу: для підприємств із чисельністю від 150 до 300 осіб передбачено щонайменше дві кандидатури, від 300 до 500 — три, а для компаній із понад 500 співробітниками — п’ять.

У самому указі не прописані прямі санкції за невиконання вимог. Водночас чинне законодавство передбачає штрафи до 1 млн рублів за перешкоджання реалізації подібних розпоряджень.

Навіщо це Кремлю

Це рішення розглядають як чергову спробу Кремля посилити комплектування армії на тлі значних втрат у війні проти України. Російська влада дедалі активніше шукає нові інструменти для рекрутингу, поєднуючи фінансові стимули з адміністративним тиском.

Експерти вказують, що подібні заходи можуть свідчити про ускладнення з набором контрактників, особливо у великих містах, де рівень готовності населення долучатися до служби знижується.

Додатковим фактором тиску залишається кадровий дефіцит. За оцінками російських чиновників, до 2030 року нестача робочої сили в країні може досягти 11 мільйонів осіб.

Чи є передумови для завершення війни в 2026 році

Завершення активної фази війни вже у 2026 році на прийнятних для України умовах наразі виглядає малоймовірним. Таку оцінку озвучив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За його словами, припинення бойових дій на умовах, вигідних Україні, можливе не раніше ніж через кілька років. Він припускає, що лише ближче до кінця 2027 року можуть скластися обставини, за яких Росія буде змушена перейти до реальних переговорів і враховувати українську позицію.

Водночас експерт наголошує, що сценарій швидкого завершення війни існує, однак він є неприйнятним для України.

"Завершення бойових дій на умовах Росії може відбутися хоч завтра. Якщо ми підписуємо капітуляцію, піднімаємо лапки догори, то все. Але – російська експансія піде аж до Львова. У такому випадку війська РФ інфільтруються на всю глибину території нашої країни. Завдання Росії – ліквідація України як держави і денаціоналізація, тобто розмивання нас як нації", – пояснив Жданов.

Війна Росії проти України - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, в Росії прокоментували заяву президента Фінляндії Александра Стубба про можливе наближення загальної мобілізації. Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив російським пропагандистським медіа, що наразі це питання нібито не перебуває на порядку денному.

Також країна-агресорка Росія виставила ультиматум Україні та вимагає вивести українські війська з Донбасу протягом двох місяців. Інакше, Кремль погрожує "іншими умовами миру". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в Бучанському саміті, передає УНІАН.

Нагадаємо, що російські війська посилили атаки по Україні, активно застосовуючи ударні безпілотники та змінюючи тактику їх використання. У відповідь українські сили адаптують свої дії, зокрема, нарощують кількість дронів-перехоплювачів і вдосконалюють підготовку військових. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Про джерело: Business Insider?

Business Insider — американський новинний вебсайт бізнесу та технологій, запущений в лютому 2009 року із штаб-квартирою в Нью-Йорку. Портал заснований відомим інтернет-підприємцем Кевіном П. Райаном і є авторитетним аналітичним агентством на яке посилаються такі видання як "Нью-Йорк Таймс" та засоби масової інформації як National Public Radio. За даними самого порталу, які базуються на Google Analytics, він досяг у 2014 році відвідуваності 221 мільйонів чоловік на місяць, пише Вікіпедія.

мобілізація новини Росії війна в Україні військова агресія РФ
