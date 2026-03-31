'В України є два місяці': Росія виставила новий ультиматум, що вимагають

Президент Зеленський повідомив, що Росія продовжує висувати умови завершення війни, які передбачають добровільну передачу східних території України.

Росія виставила новий ультиматум - що вимагають

Росія поставила дедлайн в 2 місяці для окупації Донбасу

Якщо Україна добровільно не виведе війська, Кремль змінить умови для переговорів про мир

Зеленський анонсував розмову з предстаниками США та генсеком НАТО щодо ситуації з мирними переговорами

Країна-агресорка Росія виставила ультиматум Україні та вимагає вивести українські війська з Донбасу протягом двох місяців. Інакше, Кремль погрожує "іншими умовами миру". Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час участі в Бучанському саміті, передає УНІАН.

Зеленський заявив, що Росія й надалі наполягає на завершенні війни лише за умови, якщо Україна залишить східні території. За його словами, саме таке бачення російської сторони партнери передають Києву. Водночас Зеленський висловив здивування тим, що дехто досі вірить у подібні заяви Москви.

Він зазначив, що американська сторона повідомила йому про нові терміни, згідно з якими Кремль нібито розраховує протягом двох місяців захопити весь Донбас. Однак, на думку президента, Росія не здатна досягти таких цілей за цей час

"І тому в України є два місяці, щоб вийти, і тоді війна закінчиться. А якщо Україна не виведе війська, то Росія захопить Донбас, і потім будуть інші умови. Якщо їх (росіян, - ред.) ціль тільки Донбас, це моє питання нашим американським колегам, тоді, якщо вони зможуть захопити Донбас, для чого вони кажуть, що вони підуть далі і будуть інші умови. Тобто питання все ж таки не Донбас, на мій погляд", - сказав глава держави.

Він також повідомив, що найближчим часом запланована відеорозмова з американськими представниками, до якої він має долучитися. Напередодні вночі він обговорював ситуацію з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. У переговорах разом із Зеленським і Рютте також братимуть участь Ліндсі Грем, Стів Віткофф і Джаред Кушнер, з якими буде обговорюватись поточна ситуація та можливість досягнення певних домовленостей.

Крім того, до розмови долучиться секретар РНБО Рустем Умєров, який наразі перебуває в Туреччині. Українська сторона продовжує дипломатичні консультації і не виключає проведення переговорів за участю кількох держав.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зазначив, що в оточенні Дональда Трампа розглядають варіант завершення війни шляхом тиску на Україну з вимогою піти на територіальні поступки.

У Кремлі водночас заявили, що США нібито передали Москві низку пропозицій щодо врегулювання війни, які там оцінили як "цікаві" та "корисні", однак їхній зміст не розкрили. Про це повідомив помічник президента РФ із зовнішньополітичних питань Юрій Ушаков.

Тим часом під час зустрічі міністрів країн G7 28 березня між главою зовнішньополітичної служби ЄС Каєю Каллас і держсекретарем США Марко Рубіо виникла гостра дискусія щодо війни в Україні та підходів Вашингтона до політики стосовно Росії.

Про персону: Володимир Мілов Володимир Станіславович Мілов (18 червня 1972 року, Кемерово, Росія) – російський опозиційний політик, економіст та експерт у галузі енергетики. Закінчив електромеханічний факультет Московського державного гірничого університету. 1997-2002 рр. – працював в уряді РФ. Травень-жовтень 2002 р. – заступник міністра енергетики РФ. З 2008 по 2010 рік – член політради руху "Солідарність". У 2010-2015 рр. очолював партію "Демократичний вибір". У 2021 році виїхав з Росії. Після початку повномасштабної війни РФ проти України в лютому 2022 року засудив дії режиму Путіна і був внесений до списку "іноземних агентів" у Росії. З вересня 2022 року обіймає посаду віцепрезидента з міжнародної адвокації у фонді Free Russia Foundation (Вашингтон), де займається аналізом російських санкцій та демократичних реформ.

