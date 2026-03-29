Нова загроза: РФ масово скидає міни з Шахедів

Ангеліна Підвисоцька
29 березня 2026, 21:00
З одного "Шахеда" окупанти можуть скидати по вісім мін.
мины с Шахедов
РФ скидає міни з "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: "Флеш"

Що відомо:

  • Росія скидає міни з літаків "Шахед"
  • Один літак "Шахед" може нести 8 мін

Росіяни скидають міни з дронів типу "Шахед". Такі випадки фіксуються щодня. Про це заявив фахівець із систем РЕБ та звʼязку, радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Він зазначив, що з одного "Шахеда" окупанти можуть скинути 8 мін. Вони розміщені у круглих контейнерах під крилами дрона.

"Снігу вже немає, і міни будуть добре видні на землі. Категорично заборонено наближатися до них пішки чи на автомобілі. Як завжди, прошу обов’язково розповісти про це дітям", - йдеться у повідомленні.

Вдалося зафіксувати момент скидання мін за 50 кілометрів від кордону.

сброс мин с шахедов
РФ скидає міни з "Шахедів" / фото: скріншот

Нова тактика російських ударів — думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.

За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що противник у ніч на 29 березня (з 18:00 28 березня) атакував Україну аеробалістичною ракетою "Кинжал" (район запуску – повітряний простір Рязанської обл.) та 443 ударними БПЛА. Зафіксовано влучання 16 ударних БПЛА в 7 локаціях.

Як писав Главред, раніше ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинжал".

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

війна в Україні вторгнення Росії атака дронів Сергій Флеш Бескрестнов
