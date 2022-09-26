'Ніхто не воюватиме': у Приангар'ї призовник застрелив військкома

В Усть-Ілімську застрелили військкома / скріншот

У російському Усть-Ілімську Іркутської області військового комісара Олександра Єлісєєва застрелили в упор.

Військкома помер після замаху по дорозі в лікарню. Відео опублікували в місцевих пабліках.

Вбивцею виявився "частково могилізований" Руслан Зінін 1997 року народження. Його вже затримали.

Зазначається, що причиною вбивства військкома могло стати вимагання. Нібито Єлісєєв вимагав велику суму грошей за "відмазування" від мобілізації, оголошеної Володимиром Путіним. При цьому призовник Зінін вирішив розправитися з здирником по-своєму.

За словами очевидців, Зінін нібито сказав перед стріляниною: "Ніхто не буде воювати, зараз всі поїдемо додому!".

/ Скріншот

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще: