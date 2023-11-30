Нідерланди оголосили про надання масштабної допомоги Україні: на що підуть кошти

Нідерланди продовжують підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Уряд країни оголосив про додаткову допомогу на наступний рік.

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Нідерланди нададуть Україні допомогу у розмірі 2,5 млрд євро / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Hanke Bruins Slot, facebook.com/petroporoshenko

Міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Бруїнс Слот оголосила про намір надати додаткову допомогу Україні в розмірі 2,5 мільярда євро на 2024 рік. Про це Ханке Бруїнс Слот повідомила під час 30-го засідання Ради міністрів ОБСЄ в Скоп'є, Північна Македонія.

"Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну будь-що і скільки завгодно", - заявила міністр закордонних справ Нідерландів.

Ханке Бруїнс Слот підкреслила, що Нідерланди готові продовжувати надавати Україні підтримку у необхідному обсязі та формі. Її заява свідчить про довгостроковий захист і зацікавленість у висловленні конкретної допомоги, щоб допомогти Україні впоратися з викликами війни з Росією.

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Це рішення прийняли після заяви міністра оборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, яка визначила, що військова допомога буде спрямована на задоволення потреб України у боєприпасах, а також підтримку вже поставлених систем в країну.

Позиція Нідерландів

Нагадаємо, антиєвропейська ультраправа популістська "Партія Свободи" під керівництвом Ґерта Вілдерса перемогла на парламентських виборах, які відбулися 22 листопада в Нідерландах. Лідер партії виступав за припинення постачання зброї Україні, наголошуючи, що вона повинна залишитися виключно для внутрішнього захисту Нідерландів.

Як раніше повідомляв Главред, Нідерланди раптово висловили сумнів щодо можливості передати Україні 42 винищувачі F-16. Попри заяви президента України Володимира Зеленського про отримання 42 новітніх винищувачів F-16, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте застеріг щодо їхньої передачі, вказуючи на поточну невизначеність у цьому питанні.

Перед цим США схвалили передачу Україні F-16 з Данії та Нідерландів. За планом їх мали передати після того, як завершиться підготовка українських пілотів.

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