У Нідерландах на парламентських виборах перемогла антиєвропейська партія: які загрози Україні

Вілдерс, відомий своїми антиісласькими заявами, у виступі 22 листопада пообіцяв "повернути країну" нідерландцям .

https://glavred.net/world/u-niderlandah-na-parlamentskih-viborah-peremogla-antiyevropeyska-partiya-chim-ce-zagrozhuye-ukrajini-10519234.html Посилання скопійоване

У Нідерландах на парламентських виборах перемагають проросійські сили / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Антиєвропейська ультраправа популістська "Партія Свободи" (PVV) на чолі з Ґертом Вілдерсом перемагає на парламентських виборах, що відбулися 22 листопада в Нідерландах.

Попередні дані показали, що "Партія свободи" Вілдерса отримує 37 місць у 150-місній нижній палаті парламенту, що понад удвічі більше, ніж 17, які вона здобула на попередніх виборах, передає "Радіо Свобода".

Такий результат дасть можливість Вілдерсу очолити переговори про формування нової владної коаліції.

відео дня

Найближчий суперник партії Вілдерса - альянс "Зелені-Партія праці" - може здобути 25 місць, свідчать попередні дані. Різниця виявилася набагато вищою, ніж прогнозували. Партія колишнього прем’єр-міністра Марка Рютте, "Народна партія за свободу і демократію" (VVD), опинилася на третьому місці з 24 місцями.

Християнсько-демократичний "Новий суспільний договір" під лідерством Пітера Омцига здобуває 20 мандатів.

Вілдерс, відомий своїми антиісласькими заявами, у виступі 22 листопада пообіцяв "повернути країну" нідерландцям і зупинити "цунамі мігрантів і шукачів притулку". Програма PVV також виступає за заборону Корану, мечетей і хіджабів.

Крім того, Вілдерс відкрито виступає проти ЄС, закликаючи Нідерланди контролювати кордони, значно скоротити свої виплати союзу і блокувати вступ нових членів.

Він також неодноразово заявляв, що Нідерланди повинні припинити постачання зброї Україні, кажучи, що зброя потрібна самим Нідерландам для захисту.

Жодна з партій, з якими він потенційно міг би сформувати уряд, не поділяє цих ідей. Прогнозують, що переговори про формування владної коаліції будуть складними.

Чим це загрожує Україні

Журналіст Сергій Сидоренко у своєму Facebook повідомив, що із перемогою Ґерта Вілдерса для України це декілька ризиків. Це загрожує вступу України до ЄС та військовій допомозі українській армії для боротьби із Росією.

Нагадаємо, що Орбан погрожує заблокувати допомогу Україні та вступ в ЄС. Прем'єр міністр Угорщини вимагає провести "стратегічну дискусію", щоб переглянути стратегію підтримки України.

Політолог розповів, чи загрожують витівки угорського Орбана розвалом ЄС. Про розвал ЄС через пропутінську політику прем'єра Угорщини Віктора Орбана говорить поки рано, вважає політолог Олексій Коломієць.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.