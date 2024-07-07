Нідерланди передадуть Україні ще 1 систему 'Patriot' і не тільки: що відомо

Нідерланди оголосили про передачу Україні ще однієї системи "Patriot", а також про намір допомогти у розслідуванні військових злочинів Росії.

https://glavred.net/ukraine/niderlandy-peredadut-ukraine-eshche-1-sistemu-patriot-i-ne-tolko-chto-izvestno-10578977.html Посилання скопійоване

Стали відомі деталі важливих переговорів у Києві / Колаж Главред, фото: NATO.int, Офіс президента

Україна отримає додаткову систему ЗРК "Patriot" від Нідерландів. Про це під час прес-конференції у Києві з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою повідомили новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і глава нідерландського МЗС Каспаро Вельдкамп, повідомляє "Радіо свобода".

"Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни поставки цього комплексу до України", – сказав Дмитро Кулеба.

Він також зазначив, що Нідерланди нещодавно вирішили закуповувати зброю в українських виробників.

відео дня

Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп повідомив, що його країна виділить 2 мільйони євро на криміналістичні дослідження та ідентифікацію тіл.

Він також сказав про плани передати Україні криміналістичну лабораторію, щоб ближче до лінії фронту в України були можливості проводити судово-експертні можливості для забезпечення справедливості для родин загиблих українців.

Крім того, він підкреслив, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, яких викрала Росія.

Що відомо про ЗРК ""Patriot" / Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Передача Україні систем "Patriot" - військова допомога для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у пʼятницю, 5 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про прибуття до України нової системи ППО Patriot з Німеччини.

Президент України Володимир Зеленський також повідомив про план підготовки "нових рішень" разом з міжнародними партнерами для протидії російському терору.

Згідно з інформацією Financial Times, США можуть передати Україні до восьми батарей зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред