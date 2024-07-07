Нідерланди передадуть Україні ще 1 систему 'Patriot' і не тільки: що відомо

Україна отримає додаткову систему ЗРК "Patriot" від Нідерландів. Про це під час прес-конференції у Києві з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою повідомили новий міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і глава нідерландського МЗС Каспаро Вельдкамп, повідомляє "Радіо свобода".
"Ми сьогодні обговорили, як ця ініціатива буде реалізована і очікувані терміни поставки цього комплексу до України", – сказав Дмитро Кулеба.
Він також зазначив, що Нідерланди нещодавно вирішили закуповувати зброю в українських виробників.
Міністр закордонних справ Нідерландів Каспаро Вельдкамп повідомив, що його країна виділить 2 мільйони євро на криміналістичні дослідження та ідентифікацію тіл.
Він також сказав про плани передати Україні криміналістичну лабораторію, щоб ближче до лінії фронту в України були можливості проводити судово-експертні можливості для забезпечення справедливості для родин загиблих українців.
Крім того, він підкреслив, що Нідерланди допомагатимуть повернути дітей, яких викрала Росія.
Удари Росії по Україні та відключення світла
З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС.
Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей.
Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км.
Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.
Передача Україні систем "Patriot" - військова допомога для України
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у пʼятницю, 5 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про прибуття до України нової системи ППО Patriot з Німеччини.
Президент України Володимир Зеленський також повідомив про план підготовки "нових рішень" разом з міжнародними партнерами для протидії російському терору.
Згідно з інформацією Financial Times, США можуть передати Україні до восьми батарей зенітно-ракетного комплексу Patriot, які зараз розташовані в Ізраїлі.
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