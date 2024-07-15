Танковий "борт" в Україну: Іспанія передає нову партію військової допомоги

До України в якості військової допомоги прямують, серед іншого, 10 відремонтованих танків Leopard 2A4.

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Ще одна країна оголосила про передачу Україні танків / Колаж: Главред, фото: flickr, Генштаб ЗС України

Іспанія оголосила про початок передачі Україні нової партії військової допомоги, до якої входять десять бойових танків Leopard 2А4, декілька екскаваторів-навантажувачів та велика кількість протитанкових ракет.

Як повідомляють у Міністерстві оборони Іспанії, нова партія допомоги прибуде до Польщі вже цими вихідними, після чого їх буде передано в руки українських військових.

"Розпочалося мультимодальне транспортування в Україну 10 бойових танків Leopard 2А4, які пройшли процес ремонту, налаштування та готовності на заводі Santa Bárbara Sistemas в Алькала-де-Гуадайра, а також відповідні випробування для перевірки їх повної працездатності", - йдеться у повідомленні. відео дня

У відомстві також наголосили, що новою партією Іспанія сумарно передала Україні вже 20 таких танків та планує підготувати ще одну партію техніки у другій половині 2024 року.

Міністерство оборони Іспанії? Міністерство оборони Іспанії — орган уряду Іспанії, який несе відповідальність за організацію, розвиток збройних сил, підготовку оборони та керівництво збройними силами країни. Сьогодні посаду міністра оборони королівства займає Маргарита Роблес, її заступником є ​​Алехо де ла Торре, пише Вікіпедія.

Військова допомога Україні від західних партнерів

Нагадаємо, Німеччина влітку 2024 року почала таємно передавати Україні велику партію військової допомоги. Зокрема до України непомітно відправили 39 танків, поставлених німецькою оборонною промисловістю та Бундесвером.

Раніше стало відомо, що військово-повітряні сили США зробили замовлення на виробництво високоточних боєприпасів повітряного базування ERAM нового класу з дальністю ураження 460 км. Вони будуть призначені для допомоги Україні у протистоянні армії країни-агресора Росії.

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи. У липні-серпні має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року надходитиме від 80 до 100 тисяч на місяць.

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