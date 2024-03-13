Шольцу погрожують розслідуванням через відмову надати Україні Taurus

У ХДС/ХСС підозрюють, що Шольц міг навмисне ввести в оману деякими заявами щодо ракет.

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Шольц категоричний щодо надання Україні Taurus / Колаж Главреда: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Німецька опозиція ХДС/ХСС вимагає зʼясувати, яким чином канцлер Олаф Шольц дійшов висновку, що передача Україні ракет Taurus нібито може втягнути ФРН у війну з Росією, пише Європейська правда з посиланням на DPA.

Питання щодо експертності глави уряду у депутатів виникли після зливу росіянами записів розмови німецьких військових, які підтверджували, що Берліну не треба самостійно програмувати Taurus на цілі окупантів, на чому раніше наполягав Шольц.

Саме це було одним з пояснень Шольца, який переймався втягненням Німеччини у російсько-українську війну і подальшою ескалацією. Тепер же, зауважує DPA, парламентарі хочуть вивчити, як канцлер робив публічні заяви про ракети, які не підкріплені словами німецьких військових або виробником.

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Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

У рамках цього розслідування ХДС/ХСС вимагатиме від Шольц пояснень, чи він не знав цих фактів, чи його дезінформували, чи навмисно ввів громадськість в оману своєю заявою.

Депутати від ХДС/ХСС заявили, що планують тиснути на канцлера щодо цих питань під час виступу в парламенті в середу.

Основні характеристики Taurus / Інфографіка Главреда

Передача Taurus Україні

12 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц ще раз відмовився передавати Україні ракети Taurus у рамках військової допомоги. За його словами, використання цього типу озброєння є "невиправданим".

Це сталося після публікації Кремлем перехопленої телефонної розмови німецьких офіцерів, у якій обговорювали ймовірне постачання ракет Taurus Україні та нанесення удару по Кримському мосту.

Дослідник війни сер Лоуренс Фрідман погодився, що Німеччина не дає Україні Taurus через спогади про хороші економічні відносини з Росією в минулому та очікування першого кроку з боку США. Зокрема, Берлін чекає, що Штати, як було з танками, першими дадуть Україні далекобійні ATACMS, після чого вже буде хід німців.

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