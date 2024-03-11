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"Це варіант": Бербок підтримала обмін Storm Shadow на Taurus

Анна Ярославська
11 березня 2024, 10:08
Подібний обмін між Німеччиною та Британією вже був щодо іншого обладнання, розповіла Анналена Бербок.
Анналена Бербок, Девід Кемерон
Анналена Бербок підтримала обмін ракетами з Британією / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію свого британського колеги Девіда Кемерона щодо обміну крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння.

За її словами, подібний обмін уже був щодо іншого обладнання. При цьому політик не уточнила, про яке озброєння йдеться, пише Spiegel.

"Круговий обмін - це, так би мовити, німецький винахід. Це був би варіант. І ми вже робили це з іншим обладнанням деякий час тому", - заявила Бербок.

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Ракетна угода між Британією та Німеччиною - у чому суть

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що Лондон готовий до "угоди" з Німеччиною щодо далекобійних ракет. Зокрема, Велика Британія може відправити Україні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна Taurus.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб домогтися максимального ефекту для України... Але не будемо повідомляти жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - пояснив дипломат.

'Це варіант': Бербок підтримала обмін Storm Shadow на Taurus
Ракети Taurus - що про них відомо / Инфографика: Главред

Кемерон додав, що потрібно посилювати співпрацю, щоб надати підтримку Києву. При цьому він відкинув побоювання, згідно з якими передача крилатих ракет може призвести до ескалації війни.

Депутат німецького Бундестагу від "Зелених" Антон Гофрайтер підтримав британську пропозицію про обмін ракет Taurus на британські Storm Shadow. Водночас представник опозиційної фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Йоганн Вадефуль виступив проти такого обміну, оскільки, на його переконання, Україна має отримати саме Taurus.

Ракети Taurus для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц виступив проти поставок ракет Taurus Україні. Глава німецького уряду побоюється, що таке рішення може втягнути Німеччину у війну в РФ.

Також Шольц побоюється удару ракетою Taurus по Москві. При цьому канцлер акцентував увагу на тому, що Берлін постачає Києву більше озброєнь, ніж інші країни.

Тим часом дослідник війни сер Лоуренс Фрідман заявив, що ракети Taurus - найкращі для знесення Кримського мосту. Згідно з його оцінками, Німеччина чекає, поки США передадуть Україні ATACMS, і вже після цього можуть дати Taurus.

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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