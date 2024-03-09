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Taurus в обмін на Storm Shadow для України: Британія запропонувала "ракетну угоду"

Андрій Ганчук
9 березня 2024, 14:07
Велика Британія готова до тісної співпраці з Німеччиною для того, щоб допомогти Україні, сказав міністр закордонних справ Девід Кемерон журналістам.
Телець, Тінь Бурі
Британія готова поставити Україні Storm Shadow, а натомість від Німеччини отримати Taurus - Кемерон / Колаж: Главред, фото: wikimedia.org, twitter.com/apmassaro3

Велика Британія допускає кільцевий обмін ракетами з Німеччиною з метою допомоги Україні. Зокрема, Лондон може відправити Україні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна Taurus. Потрібно посилювати співпрацю, щоб надати підтримку Києву. Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Кемерон.

В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung він розповів про те, що Лондон готовий до "угоди" з Німеччиною щодо далекобійних ракет.

"Ми готові розглянути всі варіанти, щоб домогтися максимального ефекту для України... Але не повідомлятиме жодних подробиць і не розповімо нашим опонентам, що ми плануємо", - пояснив дипломат.

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При цьому він відкинув побоювання, згідно з якими передача крилатих ракет може призвести до ескалації війни.

Кемерон відкинув побоювання, що передача крилатих ракет може призвести до ескалації.

"Цілком можливо встановити обмеження на використання цієї зброї, щоб гарантувати, що вона жодним чином не сприяє ескалації", - додав міністр і підкреслив, що Британія довіряє Україні.

Taurus в обмін на Storm Shadow для України: Британія запропонувала 'ракетну угоду'
Коротко про Taurus / Інфографіка: Главред

Ракети Taurus - що про них відомо

Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника.

Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км.

Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг.

Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування).

З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

Ракети Taurus для України

Канцлер ФРН Шольц виступив проти поставок ракет Taurus Україні. Глава німецького уряду побоюється, що таке рішення може втягнути Німеччину у війну в РФ.

Також Шольц побоюється удару ракетою Taurus по Москві. При цьому канцлер акцентував увагу на тому, що Берлін постачає Києву більше озброєнь, ніж інші країни.

Taurus - найкращі для знесення Кримського мосту, зазначив дослідник війни сер Лоуренс Фрідман. Згідно з його оцінками, Німеччина чекає, поки США передадуть Україні ATACMS і вже після цього можуть дати Taurus.

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