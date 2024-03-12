'Це невиправдано': Шольц заявив, що не погодиться передати Taurus Україні

Канцлер Німеччини підкреслив, що не хоче "створювати нереалістичних очікувань".

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Шольц підтвердив відмову передати Україні далекобійні ракети Taurus / Колаж: Главред: фото: Офіс президента, wikimedia.org

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову відмовився передавати Україні ракети Taurus у рамках військової допомоги. За його словами, використання цього типу озброєння є "невиправданим". Про це Шольц заявив під час спільної пресконференції з малайзійським колегою Анваром Ібрагімом у Берліні.

Німецький канцлер наголосив, що не хоче "створювати нереалістичних очікувань", пише Укрінформ.

"Я вважаю, що використання цього типу озброєння невиправдане. Це моє завдання як канцлера - говорити чітко і не створювати нереалістичних очікувань", - наголосив глава уряду ФРН. відео дня

Він також підкреслив, що Німеччина надає значну підтримку Україні - як фінансову, так і поставками зброї. Загальна сума наданої допомоги сягнула 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів.

"Ми надали Україні широкий спектр допомоги - від боєприпасів до протиповітряної оборони різних типів, і ця допомога оцінюється Україною як високоефективна, надійна та постійна", - сказав Шольц.

Передача Taurus Україні

8 березня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що офіційний Берлін поки що виключає можливість відправки своїх військ на територію України. Німеччина не стане партією війни, зокрема й тому вона не постачає Києву ракети Taurus.

Британський міністр закордонних справ Девід Кемерон в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung заявив, що Лондон готовий до "угоди" з Німеччиною щодо далекобійних ракет. Зокрема, Велика Британія може відправити Україні Storm Shadow, а натомість отримати від Берліна Taurus.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала пропозицію Кемерона щодо обміну крилатими ракетами з Великою Британією, щоб Україна могла отримати далекобійне озброєння. За її словами, подібний обмін уже був щодо іншого обладнання. При цьому політик не уточнила, про яке озброєння йдеться.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника). Ракета має вагу 1400 кг і довжину 5 метрів. Офіційна дальність польоту – 500 км. Базова модель ракети Taurus оснащена тандемною бетонобійною бойовою частиною типу MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лідируючий заряд бойової частини – кумулятивний, основний заряд – фугасний, він розташований у високоміцному корпусі, форма якого оптимізована для пробивання бетону та важких порід ґрунту. Вага фугасного заряду разом із корпусом становить 400 кг, тоді як загальна вага бойової частини – 480 кг. Висота польоту ракети становить 30-70 метрів, максимальна швидкість - 0,60-0,95 Маха. Наведення ракети на ціль відбувається за кількома системами: IBN (навігація на основі зображень), INS (інерційна навігаційна система), TRN (навігація з прив'язкою до місцевості) та MIL-GPS (система глобального позиціонування). З відкритих джерел відомо, що Німеччина замовила 600 таких ракет у період із 2005 по 2010 рік. Нинішня ринкова вартість однієї ракети становить близько 1,2 млн. доларів США.

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