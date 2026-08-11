Зірковий футболіст Роналду нарешті одружився: перші фото

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес стали чоловіком і дружиною після довгих років спільного життя.

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Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес одружилися / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/georginagio

Коротко:

Якими фото поділилася пара

Що вони написали у своїх соціальних мережах

Легендарний футболіст Кріштіану Роналду та його подруга і мати його дітей Джорджина Родрігес стали чоловіком і дружиною.

Пара, яка перебуває у стосунках уже багато років, уклала шлюб на цивільній церемонії 11 серпня 2026 року в Кашкайші, Португалія.

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У спільному дописі в Instagram 41-річний спортсмен і 32-річна модель опублікували фотографію, на якій його рука ніжно лежить на її руці, при цьому обоє носять прості золоті обручки. Підпис до допису звучить так: "CиG".

Роналду та Джорджина стали чоловіком і дружиною / Фото Instagram/cristian

У липні з’явилися чутки про таємне весілля Роналду та Родрігес, коли їх обох помітили з обручками на безіменних пальцях.

На знімках, отриманих Page Six, пара намагалася не привертати до себе уваги після прибуття на Майорку, Іспанія, але сліпучі обручки приховати не вдалося.

Закохані зустрічаються вже майже десять років.

Вони познайомилися у 2016 році в магазині Gucci в Мадриді, де Родрігес працювала продавцем-консультантом.

Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес разом уже багато років / instagram.com/georginagio

"Я відчула щось незрозуміле, ніби ми знали одне одного все життя", - сказала вона Vogue Arabia у травні 2025 року, додавши, що коли вони "вперше взялися за руки", між ними виникло "непояснюване відчуття спокою й енергії".

"Коли люди закохані так, як ми, вони розуміють, що таке сильний зв’язок. Ця іскра, яка була між нами з моменту знайомства, з часом лише посилилася й дозріла", - додала вона.

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Про особу: Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду - португальський футболіст, нападник і капітан саудівського клубу "Ан-Наср" та збірної Португалії. Чемпіон Європи, п'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів УЄФА. Вважається одним із найкращих футболістів усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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